DIRIGENT Bojan Suđić je saopštio da je danas podneo ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije.

Foto: TANJUG/ BOJAN STEKIC

Od trenutka imenovanja početkom godine, Suđić je "svoje delovanje bez rezerve usmerio ka unapređenju rada Ustanove, dobrobiti svih zaposlenih i očuvanju najviših interesa srpske muzičke kulture".

Suđić je dodao da je nastojao da profesionalnim pristupom, radom i konkretnim rezultatima prevaziđe unapred zauzeti stav protiv, i odgovori na medijske napade koji su pratili njegov dolazak.

Prema njegovim rečima, "takav stav, zasnovan na neistinama, ipak nije omogućio pravilno vrednovanje postignuća i uspostavljanje pravog poverenja u kratkom i veoma turbulentnom vremenu", i pored njegovog "iskrenog truda u tom pravcu".

- Uprkos transparentnom i otvorenom odnosu, uz neprekidni dijalog sa svim zaposlenima, u aktuelnom društvenom trenutku pojedinci su u novim okolnostima prepoznali priliku za ostvarivanje ličnih interesa i pozicioniranje, ponovo iznoseći klevete i neistine o meni i mom radu - naveo je Suđić.

U takvom ambijentu, Suđić dalji ostanak na ovoj poziciji smatra bespredmetnim, najavivši da će ostvariti "zaštitu svog ličnog i profesionalnog integriteta pred nadležnim institucijama".

- Zahvaljujem se svim saradnicima na profesionalnoj saradnji u proteklom periodu. Beogradskoj filharmoniji, kao jednom od temeljnih stubova naše kulture, želim mnogo uspeha i stabilnosti u daljem radu - zaključio je Suđić.

(Tanjug)