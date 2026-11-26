BOJAN SUĐIĆ PODNEO OSTAVKU: Beogradska filharmonija ostala bez v. d. direktora
DIRIGENT Bojan Suđić je saopštio da je danas podneo ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora Beogradske filharmonije.
Od trenutka imenovanja početkom godine, Suđić je "svoje delovanje bez rezerve usmerio ka unapređenju rada Ustanove, dobrobiti svih zaposlenih i očuvanju najviših interesa srpske muzičke kulture".
Suđić je dodao da je nastojao da profesionalnim pristupom, radom i konkretnim rezultatima prevaziđe unapred zauzeti stav protiv, i odgovori na medijske napade koji su pratili njegov dolazak.
Prema njegovim rečima, "takav stav, zasnovan na neistinama, ipak nije omogućio pravilno vrednovanje postignuća i uspostavljanje pravog poverenja u kratkom i veoma turbulentnom vremenu", i pored njegovog "iskrenog truda u tom pravcu".
- Uprkos transparentnom i otvorenom odnosu, uz neprekidni dijalog sa svim zaposlenima, u aktuelnom društvenom trenutku pojedinci su u novim okolnostima prepoznali priliku za ostvarivanje ličnih interesa i pozicioniranje, ponovo iznoseći klevete i neistine o meni i mom radu - naveo je Suđić.
U takvom ambijentu, Suđić dalji ostanak na ovoj poziciji smatra bespredmetnim, najavivši da će ostvariti "zaštitu svog ličnog i profesionalnog integriteta pred nadležnim institucijama".
- Zahvaljujem se svim saradnicima na profesionalnoj saradnji u proteklom periodu. Beogradskoj filharmoniji, kao jednom od temeljnih stubova naše kulture, želim mnogo uspeha i stabilnosti u daljem radu - zaključio je Suđić.
(Tanjug)
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