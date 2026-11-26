NOVOSTI VAS VODE U TEATAR VUK: Pogledajte predstavu “Ludi od ljubavi“
PRVA 3 čitaoca koja pošalju onsovne podatke (ime, prezime i mejl adresa) na pr@novosti.rs dobiće na poklon po 2 ulaznice za predstavu „Ludi od ljubavi“ koja je na repertoaru „Teatra Vuk“ u nedelju 29. novembra.
Režija: Slobodan Beštić
Glumci: Maša Milosavljević, Marko Ćurčić, Tadija Josipović, Slobodan Beštić
REČ REDITELjA:
Pisac Sem Šepard se bavi temom partnerske ljubavi u specifičnim okolnostima. Ispituje zavisničku vezu koja ima toksične posledice po oboje. Gde su granice zdrave povezanosti, a kada odnos postaje destruktivan? Kako je moguće prekinuti loše obrasce koji vode ka manipulativnom odnosu u kome obe strane imaju odgovornost, ali su i žrtve sopstvenih opsesija? Pisac usložnjava problem pitanjem nasleđa roditeljskog modela. Ne mogu da pobegnu od prošlosti i mračnih tajni koje prethodna generacija nije razrešila. Mej i Edi su upleteni u nerazmrsivo klupko. U predstavi se ta živa prošlost njihovih sećanja aktivno prepliće sa sadašnjim trenutkom i pojavom lika oca, koji nije realan, ali je veoma prisutan u svim odlukama i postupcima likova i posle mnogo vremena. Naša igra nije rekonstrukcija miljea američkog srednjeg zapada. Bavili smo se univerzalnošću problema bez obzira na društveni i socijalni kontekst.
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