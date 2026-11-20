NOVOSADSKOM DŽEZ FESTIVALU PRESTIŽNA NAGRADA: Evropsko priznanje Heavent Festivals Awards 2026 uručeno u Parizu
NOVOSADSKI džez festival osvojio je Heavent Festivals Awards 2026, evropsko priznanje za muzičke smotre koje se izdvajaju konceptom, produkcijom i iskustvom publike.
Nagrada je uručena u Parizu, u okviru jubilarnog, 25. izdanja Heavent Paris, jednog od vodećih evropskih sajmova industrije događaja.
Značaju nagrade doprinosi i sastav žirija, koji su činili predstavnici Ministarstva kulture Republike Francuske, zatim svetskih brendova, kao i strukovnih udruženja i stručnjaci iz industrije događaja.
Naš festival pobedio je u kategoriji najboljeg međunarodnog festivala s dnevnim kapacitetom manjim od 15.000 posetilaca, u konkurenciji sa još sedam finalista iz šest zemalja - Belgije, Španije, Nemačke, Italije, Tunisa i Maroka.
Ovogodišnje izdanje festivala deo je trogodišnje strategije razvoja, koju su Kulturni centar Novog Sada i Fondacija "Novi Sad - Evropska prestonica kulture" počeli da sprovode 2025. godine. Prve rezultate te strategije pokazalo je nezavisno istraživanje publike, prema kojem je 53,8 odsto ispitanika prvi put posetilo festival, a novi koncept dobio je prosečnu ocenu 4,73 od pet.
Posle ocene publike u Novom Sadu stiglo je i međunarodno priznanje. Finalisti su svoje koncepte predstavili uoči proglašenja pobednika u Parizu. Nagrade se dodeljuju na sajmu Heavent Paris, koji okuplja više od 20.000 profesionalaca iz industrije događaja. Među kriterijumima za izbor su i kreativnost koncepta, održivost i doprinos lokalnoj zajednici. Ove godine je prvi put od ustanovljenja nagrade i publika imala priliku da glasa.
Pod sloganom "Lagano", festival je 2026. godine izveo džez iz koncertnih sala u Katoličku portu, Letnji bioskop, Njegoševu ulicu i Ulicu Laze Telečkog. Tokom tri dana više od 80 izvođača iz osam zemalja nastupilo je u okviru programa koji je trajao više od 35 sati.
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