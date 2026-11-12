"DRAKON" OČARALA I ŽIRI I PUBLIKU: Trijumf Pozorišta mladih na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine
Pozorište mladih iz Novog Sada trijumfovalo je 74. Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine, osvojivši čak šest nagrada, uključujući i glavnu festivalsku nagradu za najbolju predstavu u celini, koju je dobila predstava "Drakon".
Za režiju iste predstave nagrađena je ruska rediteljka Ljudmila Fjodorova, a nagrade su dobili Saša Latinović koji u "Drakonu" igra gradonačelnika, te Aleksa Ilić za ulogu Vuka u predstavi za decu "Crvenkapa" (režija Saše Latinovića).
Nagradu ''Tihomir Mačković'', za najbolju kreaciju lutaka, dobila je kostimografkinja Pozorišta mladih Milica Grbić Komazec za svoj rad u "Crvenkapi".
Šesta nagrada Pozorištu mladih stigla je od Grada Zrenjanina, čiji je žiri "Drakona" proglasio za najbolju predstavu u celini, u konkurenciji dramskih predstava.
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