GLADNI DUHOVI premijerno u Ateljeu 212!
PREDSTAVA „Gladni duhovi“, Karis Keli u režiji Andreja Nosova, premijerno će biti izvedena u Ateljeu 212 na velikoj sceni „Mira Trailović“ 9. oktobra 2026. godine.
U predstavi igraju: Svetlana Ceca Bojković, Dara Džokić, Isidora Minić I Vasilija Jezdić.
Nastavljajući svoju repertoarsku politiku predstavljanja novih svetskih autora, Atelje 212 na svojoj sceni prvi put postavlja dramu severnoirske autorke Karis Keli. Ova crna i uvrnuta komedija progovara o tišini, gubitku i prenošenju trauma sa generacije na generaciju, sa svim posledicama neizgovorenih i sakrivenih iskustava. Ono što počinje kao običan porodični skup četiri generacije žena tokom proslave devedesetog rođendana najstarije među njima, pretvara se u suočavanje sa nasleđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama koje svaka od njih nosi.
Kuća puna gladnih duhova, sa više od jednog kostura u ormaru!
Dramu je sa engleskog prevela Ivana Đurić Paunović, dramaturškinja je Gordana Goncić, scenografkinja Zorana Petrov, kostimografkinja Selena Orb, kompozitor Vladimir Pejković, saradnica za scenski pokret Marija Milenković, saradnica za scenski govor dr Ljiljana Mrkić Popović, organizator Boško Radonjić.
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