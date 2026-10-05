Kultura

GLADNI DUHOVI premijerno u Ateljeu 212!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 10. 2026. u 16:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSTAVA „Gladni duhovi“, Karis Keli u režiji Andreja Nosova, premijerno će biti izvedena u Ateljeu 212 na velikoj sceni „Mira Trailović“ 9. oktobra 2026. godine.

ГЛАДНИ ДУХОВИ премијерно у Атељеу 212!

Foto: Boško Đorđević

U predstavi igraju: Svetlana Ceca Bojković, Dara Džokić, Isidora Minić I Vasilija Jezdić.

Nastavljajući svoju repertoarsku politiku predstavljanja novih svetskih autora, Atelje 212 na svojoj sceni prvi put postavlja dramu severnoirske autorke Karis Keli. Ova crna i uvrnuta komedija progovara o tišini, gubitku i prenošenju trauma sa generacije na generaciju, sa svim posledicama neizgovorenih i sakrivenih iskustava. Ono što počinje kao običan porodični skup četiri generacije žena tokom proslave devedesetog rođendana najstarije među njima, pretvara se u suočavanje sa nasleđenim bolom, tajnama i neizgovorenim emocijama koje svaka od njih nosi.

Foto: Boško Đorđević

Kuća puna gladnih duhova, sa više od jednog kostura u ormaru!

Foto: Boško Đorđević

Dramu je sa engleskog prevela Ivana Đurić Paunović, dramaturškinja je Gordana Goncić, scenografkinja Zorana Petrov, kostimografkinja Selena Orb, kompozitor Vladimir Pejković, saradnica za scenski pokret Marija Milenković, saradnica za scenski govor dr Ljiljana Mrkić Popović, organizator Boško Radonjić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je superinteligencija
Svet

0 0

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je "superinteligencija"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je danas formiranje nove savezne kancelarije "Super Intelligence Force" ("SIF"), koja će koordinirati napore američke vlade da SAD zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije koju šef Bele kuće naziva „superinteligencijom“, a za prvog čoveka za "AI" imenovao je direktora Nacionalne obaveštajne službe Džeja Klejtona.

04. 10. 2026. u 18:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZAFRANOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Čovek uvek ima izbor - to je jedna od ključnih poruka mog filma
Kultura

0 4

ZAFRANOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA "NOVOSTI": "Čovek uvek ima izbor - to je jedna od ključnih poruka mog filma"

FILM "Zlatni rez ’42 - Deca Kozare" Lordana Zafranovića, posle više decenija rada na temi stradanja u Jasenovcu u NDH, sinoć je otvorio 53. FEST pred prepunom Plavom dvoranom Sava Centra, ali je još pre premijere otvorio brojne polemike. O filmu se poslednjih nedelja govorilo i van umetničkog konteksta - o njegovom finansiranju, političkim tumačenjima, ali i pritiscima kojima su bili izloženi pojedini hrvatski glumci koji su u njemu učestvovali.

03. 10. 2026. u 18:16

ZLATNI REZ ’42 – DECA KOZARE OTVORIO 53. FEST: Četiri sata jasenovačkog pakla pred punom dvoranom Sava centra (FOTO/VIDEO)
Kultura

0 2

"ZLATNI REZ ’42 – DECA KOZARE" OTVORIO 53. FEST: Četiri sata jasenovačkog pakla pred punom dvoranom Sava centra (FOTO/VIDEO)

Sinoć je svečano otvoren 53. Međunarodni filmski festival FEST, i to projekcijom dugoočekivanog filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez ’42 – Deca Kozare". U prepunoj Plavoj dvorani Sava centra publika je gotovo četiri sata gledala jednu od najtežih priča koje su se u poslednjim decenijama pojavile na velikom platnu – priču o Kozari, deci, Jasenovcu i sistemu zločina koji je čoveka pretvarao u sredstvo za uništenje drugog čoveka. Film traje 249 minuta, ali posle njega ne ostaje pitanje koliko je trajao, već šta je sve publika za ta četiri sata videla - i da li je, posle svega, nešto naučeno.

03. 10. 2026. u 13:48

JUBILARNO 100. IZVOĐENJE PREDSTAVE AKADEMIJA SMEHA
Kultura

0 0

JUBILARNO 100. IZVOĐENJE PREDSTAVE "AKADEMIJA SMEHA"

JUBILARNO 100. izvođenje predstave "Akademija smeha" biće održano 4. oktobra u 20.30 časova na sceni "Petar Kralj" Ateljea 212. Komad savremenog japanskog dramskog pisca Kokija Mitanija, u režiji Milice Kralj, već je osvojio publiku, a stoto izvođenje predstavlja značajan jubilej za predstavu koja na duhovit i inteligentan način govori o slobodi, cenzuri i moći smeha.

30. 09. 2026. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je superinteligencija

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je "superinteligencija"