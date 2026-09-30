ULAZIMO U ERU OPŠTE SUMNJE: Kako je hvaljeni i nagrađivani roman optužen da je delo veštačke inteligencije

KNjIGA koju su prethodno pročitali urednici, kritičari, književni žiriji i koju su zavolele desetine hiljada čitalaca, koja je dobijala nagrade i pohvale kao izrazito "ljudska priča", najednom je proglašena za verovatno ostvarenje veštačke inteligencije i stavljena zajedno s autorom na stub srama.

Foto: Goran Čvorović

Ovaj paradoks dogodio se kanadsko-haićanskom piscu Telisonu Orelijanu, za knjigu "Ili to, ili smrt" koja je zbog duboko izraženih sumnji naknadno izbačena iz prve selekcije za Gonkurovu nagradu, gde je važila za jedan od favorita.

Roman je objavljen u poznatoj kući "Grase" i za kratko vreme doživeo je veliki uspeh. Do izbijanja afere prodat je u blizu pedeset hiljada primeraka, a knjiga je uz nekoliko drugih priznanja osvojila i Nagradu za roman koju dodeljuje FNAK. Našla se i u konkurenciji za prestižne nagrade Gonkur, Renodo, Femina i Medisis.

A onda je pre nekoliko dana anonimni korisnik na nalogu "Iks" pokrenuo pravu lavinu, ističući da je delove romana proveravao programom Pangram, namenjenim otkrivanju tekstova generisanih veštačkom inteligencijom, i utvrdio da je knjiga "gotovo u celosti" napisana pomoću AI. Kasnije je otkriveno da iza naloga stoji esejista Samjuel Fitusi.

Orelijan to kategorički poriče, to nije ni dokazano u klasičnom smislu, dok stručnjaci upozoravaju da AI-detektori nisu nepogrešivi, naročito za francuski jezik, kao i za neuobičajene književne stilove. Čak je i "Mond" detaljno ispitivao Pangram i ukazao baš na taj problem.

A onda je slučaj postao mnogo ozbiljniji. Pojavile su se optužbe za plagijat u ranijim Orelijanovim tekstovima. Pronađeni su delovi koji odgovaraju radovima drugih autora i medija. To je očigledno imalo veliku težinu u odluci Gonkura koji je povukao roman iz selekcije, uz veoma oštro zvanično saopštenje u kome se navode raniji plagijati uz podudarajuće rezultate više analiza, istraživača i novinara od poverenja, prema kojima je roman "po svoj prilici u veoma velikoj meri proizvod veštačke inteligencije".

Akademija Gonkur je objasnila da je odluku donela kako bi sačuvala integritet nagrade i naglasila da je njena uloga da promoviše i nagrađuje "književnost koju pišu žene i muškarci". Drugim rečima, Gonkur je ovim praktično prvi put vrlo jasno povukao crvenu liniju prema književnom delu generisanom uz pomoć AI. Zanimljivo je da se odavno u umetničkom svetu, naročito u fotografiji, naglašava da na konkurs ne mogu biti primljena dela nastala uz pomoć veštačke inteligencije.

Samo dva dana pre povlačenja Orelijanovog dela, predsednik Akademije Gonkur Filip Klodel pozivao je na oprez i govorio da autora ne treba javno osuditi bez "neoborivih dokaza".

Posle svega se pojavio problem kako dokazati da je knjigu napisao čovek, ako sami alati za otkrivanje nisu dovoljno pouzdani. "Figaro" zato govori o ulasku izdavaštva u "eru opšte sumnje".

NEVOLjE U NIZU

Izdavačka kuća "Boreal" iz Montreala saopštila je da obustavlja promotivne aktivnosti vezane za roman. Sajam knjiga u Kvebeku izbacio ga je iz svog programa. Otkazana je i promocija s potpisivanjem knjige, koja je bila predviđena za petak uveče u Marselju. Kanadsko-haićanski autor ovog ponedeljka je povučen i iz konkurencije za nagradu čitalaca "Pisci juga" u Eks-an-Provansu. S druge strane, pojedini književnici i čitaoci šalju mu poruke podrške.