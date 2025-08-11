LEONARDO NAUČNIK I PRONALAZAČ: Izložba u Zrenjaninu

IZLOŽBA pod naslovom „Leonardo naučnik i pronalazač“ Muzeja nauke i tehnike u Beogradu, u petak 15. avgusta u 19 časova otvara se u Salonu Narodnog muzeja u Zrenjaninu.

Muzej nauke i tehnike u Beogradu

Posetioci će moći da vide makete i crteže izrađene na osnovu Leonardovih crteža koji većinom potiču iz kodeksa „Atalantis“ koji se čuva u biblioteci Ambrozijana u Milanu. Izložene makete i crteži izrađeni su u Tehničkom muzeju u Milanu povodom zajedničke izložbe koju je realizovao Muzej nauke i tehnike u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.

- Leonardo da Vinči bio je veliki umetnik i inženjer, naučnik, filozof i maštoviti vizionar, njegovo shvatanje renesanse nagonilo ga je da se strasno bavi preispitivanjem antičke nauke i da sve podvrgava eksperimentalnoj proveri - naglašava mr Anja Radaković, autor izložbe i savetnica u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu, uz napomenu da je Lepnardo svoja istraživanja beležio na listove papira, tzv. kodekse i da je sačuvano više od pet hiljada listova, pisanog sa desna na levo.

Često su se na istom listu papira našli matematički proračuni, tehnički izumi, ali i skice i naučne studije, a prema sadržaju pokrivaju veliki broj različitih predmeta. Leonardove zapise sakupio je vajar Pompeo Leoni, krajem 16. veka, koji je je sistematski grupisao listove, izrezujući i spajajući pojedine delove srodnog sadržaja.

Leonardovi najznačajniji zapisi danas su dostupni i podeljeni u 10 kodeksa od kojih je najveći Atlantski, koji se nalazi u Biblioteci Ambrozijana, u Milanu. Sastoji se od 1.119 listova datiranih od 1478. do 1519. godine.

Kodeks sadrži crteže i spise o raznim temama, uključujući studije i skice za slike, radove iz mehanike, hidraulike, matematike, astronomije, kao i filozofske meditacije i basne. Takođe, ima mnogo izuma poput padobrana, ratnih mašina i hidrauličnih pumpi.

Izložba „Leonardo naučnik i pronalazač“ u zrenjaninskom muzeju biće dostupna posetiocima, do 20. septembra.