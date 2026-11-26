SEDMANESTOGODIŠNjI učenik osumnjičen da je pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu i ranio dve radnice, prema pričama komšija, potiče iz porodice koja je godinama poznata u njihovom kraju. Za njegove roditelje, kako navode, niko nema ružnu reč, ali pojedini meštani tvrde da su u poslednje vreme primećivali promene u ponašanju tinejdžera.

Foto: V. Hadžić/ Društvene mreže

Komšije porodicu opisuju kao vrednu i mirnu. Otac maloletnika drži ugostiteljski objekat, dok se porodica bavi i poljoprivredom.

- To je, onako kako nama deluje spolja, jedna sasvim normalna porodica. Otac radi, drži lokal, bave se i poljoprivredom. Ljudi ih poznaju, dolaze kod njih, druže se sa njima. Ovde za njegove roditelje niko nema ništa ružno da kaže. Zato nas je sve ovo baš pogodilo - ispričala je jedna komšinica.

Ipak, pojedini ljudi iz okruženja tvrde da se dečak u poslednje vreme povukao i da je sve više vremena provodio uz telefon i laptop.

- Dečak je bio dobar đak, niko se na njega nije žalio, ali ono što smo primetili jeste da se u poslednje vreme nekako povukao. Stalno je bio uz telefon ili laptop. Činilo se da ga ništa drugo previše ne zanima. Niko nije znao šta tačno radi i šta prati - navodi sagovornica.

Komšije kažu da tek nakon pucnjave i informacija koje su se pojavile o njegovim objavama na društvenim mrežama počinju da preispituju pojedine promene koje su ranije primećivali.

- Sada kada čujemo šta je sve objavljivao i kakve je stvari gledao, čovek se zapita da li je nešto od toga moglo ranije da se primeti. Delovalo je kao da se u poslednje vreme potpuno povukao u sebe. Ali mi nismo znali šta se dešava u njegovoj glavi - ispričao je drugi komšija.

Objavljivao uznemirujuće sadržaje

Prema ranijim informacijama Kurira, maloletnik je na društvenim mrežama objavljivao sadržaje koji su izazvali zabrinutost nakon incidenta. Navodno je na Instagramu postavio fotografiju u maskirnoj uniformi sa puškom, dok je na Viberu objavio datum 24. novembar.

Prema navodima izvora, na profilu je napisao da ga opisuje reč "mrzim", a objavljivao je i likove iz japanskih animacija koji nose oružje, uz komentare o pucanju u školskog druga.

Pušku poneo u torbi i autobusom došao do škole

Podsetimo, sedamnaestogodišnjak, učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu, osumnjičen je da je 24. novembra ujutru došao u školu sa malokalibarskom puškom koju je, prema sumnjama istražnih organa, njegov otac nelegalno posedovao.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, oružje je poneo iz porodične kuće u torbi, a do škole je putovao autobusom. Njegovo selo udaljeno je oko 20 kilometara od Kragujevca, a putovanje je trajalo oko 40 minuta.

Sumnja se da je po dolasku u školu ispalio jedan projektil u pravcu portirnice. Metak je probio staklo i povredio pedesetogodišnju radnicu u predelu noge, dok je druga zaposlena povređena kada se staklo rasprsnulo.

Kako se sumnja, tinejdžer je nameravao da nastavi da puca, ali mu se puška zaglavila. Jedna od radnica pokušala je da ga zaustavi i spreči da dođe do učionica.

Policija ga savladala za šest minuta

Policiji je oko osam sati prijavljeno da je naoružana osoba ušla u školu. Pripadnici interventne jedinice, u saradnji sa školskim policajcem, locirali su i savladali sedamnaestogodišnjaka za svega šest minuta od prijave.

U pucnjavi su povređene dve radnice škole, koje su prevezene u Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Prema tadašnjim informacijama zdravstvene ustanove, obe su bile svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara.

Svi učenici su bezbedno evakuisani.

Osim maloletnika, uhapšen je i njegov otac zbog sumnje da je nelegalno držao vatreno oružje, municiju i eksplozivne materije.

(Kurir)

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