PRIPADNICI Sektora za vanredne situacije MUP-a lokalizovali su požar koji je jutros oko pet sati izbio u prodavnici "Tehnomanija" u Ulici Agostina Neta na Novom Beogradu.

Foto: Printskrin Iks

U požaru nije bilo povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta, navedeno je u saopštenju MUP-a.

Požar je prijavljen u 5.04, a prve vatrogasne ekipe stigle su na lice mesta za manje od pet minuta.

Međutim, ceo objekat je već bio u plamenu.

U gašenju je učestvovalo 30 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, kao i cisterna kapaciteta 30 tona za dopremanje vode.

(Tanjug)

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