OPŠTINA Bačka Palanka dodelila je 65 stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu, koji će mesečno primati po 7.000 dinara.

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Po 15 stipendija dodeljeno je učenicima svakog od četiri razreda, dok je pet namenjeno učenicima sa invaliditetom i trajnim zdravstvenim teškoćama.

Na konkurs su pristigle 258 prijave, a prilikom izbora kandidata vrednovani su školski uspeh, rezultati na takmičenjima i materijalni položaj učenika. Rang-liste i odluka objavljene su na sajtu opštine i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Do kraja meseca očekuje se i objavljivanje rang-liste za 95 studentskih stipendija, za koje je konkurs završen 31. oktobra. Brucoši dobijaju 30 stipendija, a po 15 ide studentima od druge do šeste godine. Pet stipendija dodeljuje se studentima sa invaliditetom. Učesnici konkursa imaju pravo žalbe u roku od osam dana.

(Dnevnik.rs)