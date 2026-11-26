PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, u saradnji sa policijskim službenicima PU Novi Sad i Uprave za tehniku, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. P. (26) i M. P. (26), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšteopasnosti, dok se A.P. tereti i za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.