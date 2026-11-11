UHAPŠEN PREVARANT IZ NOVOG PAZARA: Uzeo gvožđe da ga prerveze, pa ga prodao na crno

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici MUP, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Kraljevu – Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije, uhapsili su R. E. (39) iz Novog Pazara.

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On se sumnjiči da je izvršio krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti.

Kako se sumnja, on je tokom septembra ove godine, u ime jednog privrednog društva iz Novog Pazara koje se bavi transportom robe, dogovorio da se na relaciji od AP KiM do Republike Hrvatske preveze robu - gvožđe u količini 23.940 kilograma, a čija je vrednost 1.941.323 dinara.

Potom je, kako se sumnja, sa vozilom, u kojem se nalazila natovarena roba, od špeditera iz Raške pribavio tranzitnu dokumentaciju, nakon čega je prodao celokupnu količinu robe na crno i novac dobijen od prodaje zadržao za sebe.

Na taj način, on je, kako se sumnja, naneo štetu špediteru iz Raške u vidu aktiviranja špediterske garancije u iznosu većem od 1.500.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, nastavljaju rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.