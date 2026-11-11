TRAGEDIJA: Poginuo pevač Vladan Jovković Rolinac

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu kod Lapova tragično je nastradao poznati muzičar i pevač Vladan Jovković Rolinac.

Foto: Printskrin Instagram Tiho noći

Vladan Jovković Rolinac je rođen 23. septembra 1961. godine. Široj javnosti i poštovaocima izvorne i narodne muzike bio je najpoznatiji kao osnivač i vođa priznatog ansambla "Tiho noći" iz Svilajnca. Grupu je osnovao u septembru 1991. godine i predvodio je punih 35 godina u kontinuitetu.

Sa svojim sastavom ostvario je brojne zapažene nastupe na programima Radio-televizije Srbije, kao i na vodećim festivalima narodne muzike poput „Moravskih bisera“, „Zlatnog melosa“ i „Čaše vode sa izvora“.

Sahrana u četvrtak

Njegova velika strast bilo je i konjarstvo, gde je kao posvećeni takmičar osvojio brojne nagrade i priznanja.

Poslednji ispraćaj i sahrana Vladana Jovkovića obaviće se u četvrtak u 14 časova na Gradskom groblju u Svilajncu.

(Infocentrala Portal)

BONUS VIDEO