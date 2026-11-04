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GOCA TRŽAN NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK POSVETILA LENI: Suprug Raša svirao bubnjeve, a ćerka iz publike pratila svaki njen korak (FOTO)

Dušan Cakić

04. 11. 2026. u 22:43

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POP zvezda Goca Tržan imala je večeras posebnu podršku tokom velikog solističkog koncerta u Plavoj dvorani Sava centra.

ГОЦА ТРЖАН НАЈЕМОТИВНИЈИ ТРЕНУТАК ПОСВЕТИЛА ЛЕНИ: Супруг Раша свирао бубњеве, а ћерка из публике пратила сваки њен корак (ФОТО)

Foto: Novosti

Pored brojnih prijatelja i kolega, u publici su je bodrili njena ćerka Lena i suprug Radomir Raša Novaković, koji je imao i važnu ulogu na samoj sceni.

On je tokom celog nastupa svirao bubnjeve, prateći Gocu kroz njene najveće hitove i bio deo muzičke ekipe.

Foto: Novosti

Posebno emotivan trenutak usledio je kada je pevačica jednu od svojih pesama posvetila ćerki Leni.

Reč je o numeri „Po mome srcu hodaj“, koju je Goca objavila na svom prvom studijskom albumu „U niskom letu“ 1999. godine.

Foto: Novosti

Tako je koncert, pored muzičkih hitova i druženja sa publikom, dobio i snažan porodični pečat.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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