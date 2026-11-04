DeSantis: Poraz republikanaca na međuizborima poraz istorijskih razmera

GUVERNER Floride Ron DeSantis ocenio je danas da su republikanci nakon teških izbornih poraza gotovo "zbrisani" na nacionalnom nivou, nazivajući rezultate međuizbora porazom istorijskih razmera, dok je istakao Floridu kao jedinu od 10 najmnogoljudnijih saveznih država u kojoj su republikanci zadržali vlast.

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-Ovo je blizu poraza istorijskih razmera za republikance... Od 10 najvećih saveznih država u ovoj zemlji, samo će jednom upravljati republikanci, a to je Florida, rekao je DeSantis na konferenciji za novinare, prenosi Foks njuz.

On je istakao da je Florida uspela da ostane republikansko uporište zahvaljujući rezultatima koje je njegova administracija ostvarila i poverenju birača.

-Izgradili smo rezultate kojima možemo da se pohvalimo. Zadobili smo poverenje dela birača, tako da smo čak i u najtežoj političkoj situaciji koju možete da zamislite uspeli da zadržimo pozicije, rekao je DeSantis.

Republikanci su u utorak pretrpeli težak poraz, uključujući gubitak podrške u tradicionalnim republikanskim uporištima poput saveznih američkih država Kanzas i Teksas, dok su uspeli da zadrže senatorska mesta u Zapadnoj Virdžiniji, Vajomingu i Južnoj Dakoti.

Politički strateg i anketar Dag Kaplan iz Orlanda ocenio je da DeSantis možda razmatra dugoročniju ulogu na nacionalnoj političkoj sceni, uključujući kandidaturu za predsednika SAD 2028. godine.

-Mislim da je sinoć bio veliki dan za DeSantisa. Ako gledate ko je pobednik na republikanskoj strani, rekao bih da je pronašao svoju poziciju ukoliko želi da se kandiduje za predsednika 2028. godine, rekao je Kaplan.

On je DeSantisove izjave opisao kao "prvi udarac" u pokušaju da se distancira od statusa kvoa u Republikanskoj stranci koji predvodi američki predsednik Donald Tramp, iako je istakao da pokret "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA) i dalje ima snažnu podršku među republikanskim biračima na stranačkim izborima.

Demokrate su na međuizborima za američki Kongres osvojile većinu u oba doma - 229 mesta u Predstavničkom domu, gde je republikancima pripalo 163, a u Senatu su dobile 54 mesta, naspram 43 za republikance, pokazuju objavljeni rezultati izbornih projekcija.

Kada je reč o izboru guvernera saveznih američkih država, demokratski kandidati su pobedili u 26 država, a republikanci u 20. U odnosu na prethodne izbore, demokrate su osvojile četiri guvernerska mesta više na međuizborima, a republikanci četiri manje.

Tanjug

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