Zločin

KUĆA UŽASA U NOVOM SADU: Uhapšena majka osumnjičena za smrt deteta, otac se tereti za nepružanje pomoći (FOTO)

Ljiljana Preradović

04. 11. 2026. u 14:35

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JEDNOGODIŠNjA devojčoica M.Š, preminula je usled udaraca po telu, a uhapšena je A.Š. (33) osumnjičena da je 2. novembra u večernjim satima u Novom Sadu, detetu zadala više udaraca, usled čega je nastupila smrt devojčice.

КУЋА УЖАСА У НОВОМ САДУ: Ухапшена мајка осумњичена за смрт детета, отац се терети за непружање помоћи (ФОТО)

Foto: Foto: Lj. Preradovic

Više javno tužilaštvo je saopštilo  da je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu izašao na lice mesta, gde je  izvršio uviđaj, kojom prilikom je policiji naložio izuzimanje svih materijalnih dokaza i tragova sa lica mesta radi daljih veštačenja i analize.

U toku daljih preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, uhapšena je osumnjičena A.Š. i naloženo je njeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo teško ubistvo, kažnjivo članom 114 Krivičnog zakonika Republike Srbije, kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom.

Foto: Foto: Lj. Preradovic

U vezi sa navedenim događajem, uhapšen je i osumnjičeni T.Š. (1972), otac maloletne  M.Š. zbog krivičnog dela nepružanje pomoći, koje je kažnjivo članom 127 Krivičnog zakonika Republike Srbije, kaznom zatvora od 3 meseca do 5 godina, te je naloženo i njegovo zadržavanje u trajanju do 48 časova.

Osumnjičeni A.Š. i T.Š. će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu na okonost krivičnih dela koja im se stavljaju na teret, nakon čega će tužilaštvo, u skladu sa zakonom, u toku sprovođenja istrage preduzeti sve potrebne dokazne radnje, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštavana.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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