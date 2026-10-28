Zločin

PRVI SNIMAK POSLE TERORISTIČKOG NAPADA U BEOGRADU: Maloletnik uzvikivao „ALAHU AKBAR“, pa nasrnuo na žandarma! (VIDEO)

В.Н.

28. 10. 2026. u 07:25

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MALOLETNA osoba, za koji MUP osnovano sumnja da je iz Šapca, a čiji identitet još nije utvrđen, nasrnuo je 15 minuta posle ponoći na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela u Beogradu.

ПРВИ СНИМАК ПОСЛЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА У БЕОГРАДУ: Малолетник узвикивао „АЛАХУ АКБАР“, па насрнуо на жандарма! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/mmijatovic_official

Pripadnik žandarmerije je reagovao i u samoodbrani je likvidirao napadača. Tom prilikom zadobio je povrede u vidu posekotine na licu.

Ministar MUP u tehničkom mandatu Ivica Dačić, izjavio je da je maloletnik je pre napada uzviknuo "Alahu akbar".

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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