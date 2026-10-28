PRVI SNIMAK POSLE TERORISTIČKOG NAPADA U BEOGRADU: Maloletnik uzvikivao „ALAHU AKBAR“, pa nasrnuo na žandarma! (VIDEO)
MALOLETNA osoba, za koji MUP osnovano sumnja da je iz Šapca, a čiji identitet još nije utvrđen, nasrnuo je 15 minuta posle ponoći na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela u Beogradu.
Pripadnik žandarmerije je reagovao i u samoodbrani je likvidirao napadača. Tom prilikom zadobio je povrede u vidu posekotine na licu.
Ministar MUP u tehničkom mandatu Ivica Dačić, izjavio je da je maloletnik je pre napada uzviknuo "Alahu akbar".
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