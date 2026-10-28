NAJNOVIJI DETALJI NAPADA NA AMBASADU IZRAELA U BEOGRADU: Napadač krenuo noževima na žandarma, usmrćen na licu mesta
OKO 00: 15 časova, Savski venac, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića broj 47, ambasada Izraela, pol. službenik Beogradskog odreda Žandarmerije na službi, u uniformi), koji je obezbeđivao ambasadu, ispalio je više projektila iz službenog pištolja i pogodio u predelu glave NN lice koje je otvorilo vrata kućice u kojoj se nalazio, i sa dva noža u rukama krenulo ka njemu i uzviknulo „Alahu akbar“.
SHP je konstatovala smrt NN lica, a kolega je vozilom SHP prevezen u UC sa povredom u vidu posekotine levog obraza koju mu je nanelo NN lice nožem.
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