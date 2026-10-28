NAJNOVIJI DETALJI NAPADA NA AMBASADU IZRAELA U BEOGRADU: Napadač krenuo noževima na žandarma, usmrćen na licu mesta

SUĐENjE Kikinđaninu M. O. (35), osumnjičenom da je pretprošlog leta na novosadskoj plaži Oficirac počinio nedozvoljene polne radnje nad maloletnikom, u Osnovnom sudu u Novom Sadu nastaviće se 16. novembra, a nedavno mu je produžena i mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenim, i ta mera može trajati do 8. novembra.