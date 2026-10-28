Zločin

NAJNOVIJI DETALJI NAPADA NA AMBASADU IZRAELA U BEOGRADU: Napadač krenuo noževima na žandarma, usmrćen na licu mesta

D.D.

28. 10. 2026. u 07:34

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OKO 00: 15 časova, Savski venac, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića broj 47, ambasada Izraela, pol. službenik Beogradskog odreda Žandarmerije na službi, u uniformi), koji je obezbeđivao ambasadu, ispalio je više projektila iz službenog pištolja i pogodio u predelu glave NN lice koje je otvorilo vrata kućice u kojoj se nalazio, i sa dva noža u rukama krenulo ka njemu i uzviknulo „Alahu akbar“.

НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ НАПАДА НА АМБАСАДУ ИЗРАЕЛА У БЕОГРАДУ: Нападач кренуо ножевима на жандарма, усмрћен на лицу места

Foto: MUP

SHP je konstatovala smrt NN lica, a kolega je vozilom SHP prevezen u UC sa povredom u vidu posekotine levog obraza koju mu je nanelo NN lice nožem.

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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