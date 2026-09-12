DEČAK POD NADZOROM PSIHIJATARA: Istraga o maloletniku koji je pucao u očevog saradnika u mestu Draževac kod Obrenovca
NAKON pucnjave koja je potresla mesto Draževac kod Obrenovca, u kojoj jedesetogodišnji dečak, na nagovor oca, ranio Milana R. (25), u javnosti se ponovo otvorilo pitanje odgovornosti maloletnika, ali i roditelja.
Kako prenose pojedini mediji, dečak je smešten u psihijatrijsku ustanovu, gde će biti obavljeni pregledi i eventualno veštačenje.
Slavko O. (44) iz Uba, koji se sumnjiči da je u sredu, 9. septembra, u porti crkve Svetog Nikole u Draževcu, nakon svađe sa svojim poslovnim saradnikom Milanom R. (25) iz ovog sela pokraj Obrenovca, dao svom desetogodišnjem sinu pištolj i naterao ga da puca u ovog mladića, priveden je u petak u Više javno tužilaštvo u Beogradu na saslušanje, ali, kako je saopšteno, on je odlučio da se brani ćutanjem. Osim podstrekavanja na pokušaj ubistva, na teret mu se stavlja i da je neovlašćeno nosio poluautomatsko vatreno oružje - pištolj "valter" sa pripadajućim okvirom i municijom.
Saslušan je i Slobodan N. (50) iz Draževca, zbog postojanja osnova sumnje da je Slavku pomogao da sakrije pištolj iz kog je pucano. On je, negirao izvršenje krivičnog dela. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Slavko O. i ranjeni Milan R. već duže blisko sarađuju u poslu sa prodajom drva.
Telefonske pretnje
PREMA nezvaničnim informacijama, sukobu u Draževcu prethodila je i duga telefonska rasprava. Navodno, Slavko O. i njegov desetogodišnji sin pretili su Milanu, a čule su se pretnje "popićeš metak" i "udaviću te u Kolubari".
Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Za Slavka O. pritvor je tražen i da ne bi uticao na svedoke i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti.
- Postoje osnovi sumnje da je 9. septembra u večernjim časovima Slavko O. najpre telefonom pozivao oštećenog Milana R. i da ga je vređao i pretio, što je činilo i dete - navodi se u saopštenju Višeg tužilaštva.
Postupak zaštitnika građana
ZAŠTITNIK građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole rada Gradskog centra za socijalni rad, kako bi se utvrdilo da li su nadležni organi pravovremeno preduzeli sve mere radi zaštite deteta. Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu zaštitnika građana, od Centra je zatraženo da dostavi izveštaj o svim aktivnostima koje je preduzeo nakon događaja, ali i da odgovori na pitanje da li je porodica deteta bila evidentirana u Centru i pre pucnjave.
Zatim je, sumnja se, sa Milanom dogovorio susret u porti Crkve Svetog Nikole u Draževcu kod Obrenovca, kako bi razjasnili nesuglasice. Osumnjičeni je tamo poveo sina. Na dogovorenom mestu je potom došlo do svađe i koškanja između Slavka O. i Milana R., pa je osumnjičeni odgurnuo oštećenog, a onda rekao detetu: "Sine, pucaj!" Dete je to i učinilo i pištoljem, koji je, kako se sumnja, prethodno uzelo iz kasete automobila i samostalno ga pripremilo za upotrebu, u pravcu oštećenog ispalilo projektil i na taj način je pokušao da ubije Milana R. U tužilaštvu navode da je Milan R. tada zadobio prostrelnu ranu desne nadlaktice i ustrelnu ranu stomaka. Ranjenog Milana R. prijatelj je automobilom odvezao na VMA, gde je operisan. Prema poslednjim informacijama izvađen mu je metak i oporavlja se. U stabilnom je stanju i dao je izjavu policiji.
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