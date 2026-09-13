VUČIĆ POSLE VOJNE VEŽBE "POBEDNIK 2026": "Veoma sam ponosan na naše oficire, podoficire i vojnike" (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je da je veoma ponosan na pripadnike Vojske Srbije koji su danas izveli taktičku vežbu sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" na privremenom poligonu "Pešter".
- Veoma sam ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su danas izveli ovu vežbu u nimalo lakim uslovima. Uloženo je mnogo rada, truda i energije u ovo što smo danas mogli da vidimo - napisao je predsednik.
Vučić je u objavi na svom Instagram nalogu @buducnostsrbijeav naveo da je vežba izvedena u "nimalo lakim uslovima", ističući da je u nju uloženo mnogo rada, truda i energije.
- Prvi put ste videli napad bespilotnih, robotizovanih letelica, kao i robote pse i različite vrste dronova. Sve to pokazuje koliko brzo napredujemo - naveo je Vučić.
On je istakao da se u razvoj ovih sposobnosti ulaže kako bi Srbija sačuvala mir i stabilnost.
- To radimo da bismo sačuvali mir i stabilnost, jer hoćemo da sami čuvamo i štitimo naše nebo i zemlju - poručio je predsednik.
Vučić je zahvalio načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu, Milanu Mojsiloviću, na dosadašnjoj saradnji i ocenio da je Vojska Srbije ostvarila izuzetan napredak.
- Ukupan trud svih oficira, podoficira i vojnika ocenjujem ocenom "vrlo dobro" - naveo je Vučić.
BONUS VIDEO: NOVI BORBENI SISTEMI na Pasuljanskim livadama
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