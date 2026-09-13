Politika

VUČIĆ POSLE VOJNE VEŽBE "POBEDNIK 2026": "Veoma sam ponosan na naše oficire, podoficire i vojnike" (VIDEO)

T.J.

13. 09. 2026. u 13:30

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je da je veoma ponosan na pripadnike Vojske Srbije koji su danas izveli taktičku vežbu sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" na privremenom poligonu "Pešter".

ВУЧИЋ ПОСЛЕ ВОЈНЕ ВЕЖБЕ ПОБЕДНИК 2026: Веома сам поносан на наше официре, подофицире и војнике (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Veoma sam ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su danas izveli ovu vežbu u nimalo lakim uslovima. Uloženo je mnogo rada, truda i energije u ovo što smo danas mogli da vidimo - napisao je predsednik.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je u objavi na svom Instagram nalogu @buducnostsrbijeav naveo da je vežba izvedena u "nimalo lakim uslovima", ističući da je u nju uloženo mnogo rada, truda i energije.

- Prvi put ste videli napad bespilotnih, robotizovanih letelica, kao i robote pse i različite vrste dronova. Sve to pokazuje koliko brzo napredujemo - naveo je Vučić.

On je istakao da se u razvoj ovih sposobnosti ulaže kako bi Srbija sačuvala mir i stabilnost.

- To radimo da bismo sačuvali mir i stabilnost, jer hoćemo da sami čuvamo i štitimo naše nebo i zemlju - poručio je predsednik.

Vučić je zahvalio načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu, Milanu Mojsiloviću, na dosadašnjoj saradnji i ocenio da je Vojska Srbije ostvarila izuzetan napredak.

- Ukupan trud svih oficira, podoficira i vojnika ocenjujem ocenom "vrlo dobro" - naveo je Vučić.

BONUS VIDEO: NOVI BORBENI SISTEMI na Pasuljanskim livadama

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