VUČIĆ POSLE VOJNE VEŽBE "POBEDNIK 2026": "Veoma sam ponosan na naše oficire, podoficire i vojnike" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je da je veoma ponosan na pripadnike Vojske Srbije koji su danas izveli taktičku vežbu sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" na privremenom poligonu "Pešter".

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Veoma sam ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su danas izveli ovu vežbu u nimalo lakim uslovima. Uloženo je mnogo rada, truda i energije u ovo što smo danas mogli da vidimo - napisao je predsednik.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je u objavi na svom Instagram nalogu @buducnostsrbijeav naveo da je vežba izvedena u "nimalo lakim uslovima", ističući da je u nju uloženo mnogo rada, truda i energije.

- Prvi put ste videli napad bespilotnih, robotizovanih letelica, kao i robote pse i različite vrste dronova. Sve to pokazuje koliko brzo napredujemo - naveo je Vučić.

On je istakao da se u razvoj ovih sposobnosti ulaže kako bi Srbija sačuvala mir i stabilnost.

- To radimo da bismo sačuvali mir i stabilnost, jer hoćemo da sami čuvamo i štitimo naše nebo i zemlju - poručio je predsednik.

Vučić je zahvalio načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu, Milanu Mojsiloviću, na dosadašnjoj saradnji i ocenio da je Vojska Srbije ostvarila izuzetan napredak.

- Ukupan trud svih oficira, podoficira i vojnika ocenjujem ocenom "vrlo dobro" - naveo je Vučić.

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