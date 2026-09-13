PUCNJAVA U ZEMUNU: Napadač u bekstvu
U ZEMUNU je sinoć došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je teške telesne povrede zadobio B. B. (46), državljanin Bosne i Hercegovine.
Povređeni muškarac je sa prostrelnom ranom u predelu grudi hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar „Zemun”.
Zahvaljujući brzoj reakciji lekarskog tima, B. B. je operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.
(Telegraf)
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