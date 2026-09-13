PUCNJAVA U ZEMUNU: Napadač u bekstvu

Košarkaši Niša ostvarili su i drugu pobedu u predsezoni. Tim trenera Milana Josića je na gostovanju u Kraljevu savladao domaću Slogu 88:69 i već sada pokazao zavidan nivo spremnosti. Nišlije su prikazale odličnu igru, naročito u odbrani, sve vreme su imale kontrolu nad utakmicom i sa puno ohrabrenja dočekuju naredne provere protiv Primorja iz Herceg Novog i Zlatibora.