Hapšenja i istraga

PUCNJAVA U ZEMUNU: Napadač u bekstvu

V.N.

13. 09. 2026. u 08:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U ZEMUNU je sinoć došlo do upotrebe vatrenog oružja u kojoj je teške telesne povrede zadobio B. B. (46), državljanin Bosne i Hercegovine.

ПУЦЊАВА У ЗЕМУНУ: Нападач у бекству

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Povređeni muškarac je sa prostrelnom ranom u predelu grudi hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar „Zemun”.

Zahvaljujući brzoj reakciji lekarskog tima, B. B. je operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

(Telegraf)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?