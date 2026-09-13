UĆI ĆE U ISTORIJU BEŠČAŠĆA Vučić o lažnoj aferi "zvučni top": Godinu dana najjezivije kampanje, jedva izbegnuto krvoproliće

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, komentarisao je danas, posle prikaza sposobnosti armije na Pešteru, nova saznanja tužilaštva i veliku analizu o lažnoj aferi "zvučni top".

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Znali smo mi to od početka. Da bi ljudi razumeli, najveća laž je bila, i sada smo ustanovili da je reč bila o montiranom snimku. To je onaj huk koji čujete, on ne postoji na originalnim snimcima, on ne postoji u realnosti, nikada se nije dogodio sve su lagali i montirali da bi srušili Srbiju. Biće još mnogo toga, biće još mnogo takvih stvari - istakao je on.

Vučić je pomenuo i napad na dekana Filozofskog fakulteta, Danijela Sinanija, ističući da i taj slučaj na isti način koriste za političke napade.

- Videli ste prekjuče, iako sam odmah reagovao kada je napadnut dekan Sinani. Napao ga je čovek koji je video da je sa bankomata podigao pare, uzeo mu novčanik. Taj čovek je uhapšen, reč je o narkomanu, secikesi, tuđem državljaninu. I vraćen je novčanik dekanu. Oni su i od toga pokušali da prave političke priče. Nema kraja lažima i besmislicama. To mora da se nastavi, suviše je novca uloženo u rušenje države da bi se od toga odustalo. Sada će biti maksimalni napori, najveće neistine i najteži napadi - kazao je predsednik.

- A ovo sa zvučnim topom će ući u istoriju beščašća. I čak i ako pobede, pitaćete ih narednih 10 godina svaki put: 'A zašto ste lagali? Jel to morala da bude cena za rušenje države?' Drugog objašnjenja nema. Suviše je strašno da biste mogli da se čak i radujete nalazima, ili da kažete bilo šta racionalno o svemu tome. Godinu dana najjezivije kampanje, jedva izbegnuto krvoproliće u Srbiji. Ko zna koliko su ljudi pretukli po ulicama i ne znam šta su sve radili, i koliko su mržnje posejali, a sve na osnovu jedne zastrašujuće laži i montiranog snimka - kazao je Vučić.

Predsednik je rekao i da se nada da će svi koji su u tome učestvovali na kraju odgovarati.

(Alo)