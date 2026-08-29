"MERAKLIJE" SE OPROSTILE OD RATKA MLADIĆA: Navijači na "Čairu" skandirali preminulom generalu (VIDEO)

U NIŠU u sedmom kolu Superlige Srbije igraju dva Radnička. Navijači domaćeg tima su iskoristile priliku da se oproste od Ratka Mladića.

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Popularne "meraklije" su na tribini istakle transparent na kom je pisalo: "Sve dok Srbi postoje slaviće se ime tvoje!".

Pored toga skandirali su na "Čairu" njegovo ime i prezime i na taj način se oprostili od generala.

Podsetimo, Ratko Mladić preminuo je u četvrtak u 84. godini.

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