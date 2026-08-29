ŽELEZNIČAR RAZBIO RADNIK: Karikari ušao sa klupe i postigao het-trik! (VIDEO)

FUDBALERI Železničara iz Pančeva razbili Radnik sa 5:1 u sedmom kolu Superlige Srbije, a blistao je Kvaku Karikari.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Napadač "dizelke" je upisao het-trik. Da stvar bude još neverovatnije to je uradio pošto je ušao sa klupe na startu drugog poluvremena.

Gosti su odlično otvorili utakmicu, poveli su u 11. minutu preko Luke Zorića. To je ujedno bio jedini gol u prvom poluvremenu.

Nastavak utakmice u potpunosti je pripao izabranicima Radomira Kokovića koji su postilgi čak pet golova.

Pored Karikarija u strelce su se upisali Janko Jevremović u 51. i Aleksa Kuljanin u 67. minutu.

Železničar posle ove pobede zauzima sedmo mesto na tabeli sa osam bodova, ali odigrao je samo pet mečeva. Radnik je na poziciji devet sa takođe osam.

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