Kakvo veče za legendu srpskog fudbala: upisao svoj 300. meč za Čukarički (VIDEO)
FUDBALER Čukaričkog i dugogodišnji kapiten, Marko Docić, ove subote je upisao veliki jubilej - 300. nastup u dresu kluba sa Banovog brda.
Docić je jubilej ostvario pred svojim navijačima, u utakmici protiv Vojvodine, a uoči početka susreta klub mu je uručio prigodan poklon kao znak priznanja za sve što je tokom prethodne decenije uradio u belo-crnom dresu.
Iskusni vezista stigao je u Čukarički leta 2016. godine iz Javora i od tada je postao jedan od simbola kluba.
Docić je tokom prethodnih deset sezona bio deo brojnih uspeha Čukaričkog, uključujući osvajanje trećih mesta u Superligi, plasman u finale Kupa Srbije, kao i istorijski nastup u grupnoj fazi Lige konferencije.
Koliko je njegov trag u klubu veliki govori i podatak da je još prošle godine držao klupske rekorde po broju nastupa, golova i asistencija. U junu ove godine, Čukarički je objavio da je Docić stigao do 293 nastupa, uz 55 pogodaka i 61 asistenciju. Nakon toga je usledio nastavak sezone i večerašnji jubilarni 300. meč.
Docić je tako još jednom potvrdio status jednog od najvećih igrača u istoriji Čukaričkog. Rođeni Obrenovčanin je kroz deset godina na Banovom brdu postao kapiten, lider svlačionice i igrač koji je ostao konstanta u generacijama koje su se smenjivale u belo-crnom dresu.
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