Hapšenja i istraga

MUŠKARAC (65) UBODEN U NIŠU: Incident nakon nesporazuma u saobraćaju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 20:27

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ŠEZDESETPETOGODIŠNjI muškarac iz Niša zbrinut je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Niš nakon što je uboden u incidentu koji je usledio zbog nesporazuma u saobraćaju, rečeno je u MUP-u.

МУШКАРАЦ (65) УБОДЕН У НИШУ: Инцидент након неспоразума у саобраћају

D.N.

Incident se dogodio oko 14 časova u ulici Borivoja Stevanovića kada je četrdesettrogodišnji muškarac posle nesporazuma u saobraćaju ubo šezdesetpetogodišnjeg muškarca.

Počinilac je pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo potom lišen slobode.

Policija utvrđuje sve okolnosti i činjenice u vezi sa ovim događajem, a o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu.

(Tanjug)

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