Fudbal

ZVEZDA KREĆE IZ ŠVAJCARSKE: Poznat raspored mečeva crveno-belih u Ligi konferencije

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

29. 08. 2026. u 20:48

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CRVENA zvezda nastupaće ove sezone u Ligi konferencije, a crveno-beli su saznali raspored i satnicu mečeva u ovom takmičenju.

ЗВЕЗДА КРЕЋЕ ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ: Познат распоред мечева црвено-белих у Лиги конференције

FOTO: FK Crvena zvezda

Šampion Srbije će nadmetanj početi utakmicom protiv Lugana u gostima 15. oktobra od 18.45.

Raspored utakmica je sledeći:

1. kolo – 15.10.2026.

Lugano – Crvena zvezda (18.45)

2. kolo – 22.10.2026.

Crvena zvezda – Kopenhagen (18.45)

3. kolo – 05.11.2026.

Crvena zvezda – Inter Eskaldes (18.45)

4. kolo – 26.11.2026.

Gent – Crvena zvezda (21.00)

5. kolo – 10.12.2026.

Iberija – Crvena zvezda (18.45)

6. kolo – 17.12.2026.

Crvena zvezda – Trabzon (21.00)

Izabranici Alberta Rijere odigraće ukupno šest utakmica, tri puta će biti domaćini i isto toliko puta gosti.

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