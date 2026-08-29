ZVEZDA KREĆE IZ ŠVAJCARSKE: Poznat raspored mečeva crveno-belih u Ligi konferencije
CRVENA zvezda nastupaće ove sezone u Ligi konferencije, a crveno-beli su saznali raspored i satnicu mečeva u ovom takmičenju.
Šampion Srbije će nadmetanj početi utakmicom protiv Lugana u gostima 15. oktobra od 18.45.
Raspored utakmica je sledeći:
1. kolo – 15.10.2026.
Lugano – Crvena zvezda (18.45)
2. kolo – 22.10.2026.
Crvena zvezda – Kopenhagen (18.45)
3. kolo – 05.11.2026.
Crvena zvezda – Inter Eskaldes (18.45)
4. kolo – 26.11.2026.
Gent – Crvena zvezda (21.00)
5. kolo – 10.12.2026.
Iberija – Crvena zvezda (18.45)
6. kolo – 17.12.2026.
Crvena zvezda – Trabzon (21.00)
Izabranici Alberta Rijere odigraće ukupno šest utakmica, tri puta će biti domaćini i isto toliko puta gosti.
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