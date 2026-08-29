Politika

DETEKTOR LAŽI: Partner unuka crnogorskog ustaše vođa blokadera u Užicu

В. Н.

29. 08. 2026. u 20:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BLOKADER iz Novog Sada predvodio blokadere u Užicu na kontramitingu.

ДЕТЕКТОР ЛАЖИ: Партнер унука црногорског усташе вођа блокадера у Ужицу

Foto: Printskrin Iks/@LaziDetektor

Na nalogu "DetektorLaži" na društvenoj mreži Iks objavljeno je:

"Blokadersku terorističku gamad na kontramitingu u Užicu predvodi Petar Holik iz Novog Sada, inače partner Brajana Brkovića - unuka crnogorskog ustaše koji je KREČIO SRPSKE ZASTAVE PO NOVOM SADU!"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČASNA VOJNIČKA FIGURA: Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću

"ČASNA VOJNIČKA FIGURA": Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću