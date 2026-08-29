Hapšenja i istraga

VJT U BEOGRADU TRAŽI PRITVOR: N. M. S. osumnjičen za pripremu fišinga i hakerskih napada

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 20:22

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VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas određivanje pritvora za N.M.S, osumnjičenog da je izvršio krivično delo Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, saopšteno je iz tog tužilaštva.

ВЈТ У БЕОГРАДУ ТРАЖИ ПРИТВОР: Н. М. С. осумњичен за припрему фишинга и хакерских напада

VJT Beograd

N.M.S. je prethodno saslušan pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kada je izneo odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da je N.M.S. od januara do avgusta 2026. godine posedovao veliku količinu računarskih programa, računarskih šifri i sličnih podataka namenjenih za tzv. fišing i pripremanje neovlašćenih upada u računarske sisteme privrednih subjekata, među kojima su i određene banke.

Hapšenjem osumnjičenog, koje je realizovano 27. avgusta, sprečeni su novi napadi usmereni na zloupotrebe platnih kartica građana Republike Srbije i stranih državljana.

(Tanjug)

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