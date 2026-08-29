VJT U BEOGRADU TRAŽI PRITVOR: N. M. S. osumnjičen za pripremu fišinga i hakerskih napada
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas određivanje pritvora za N.M.S, osumnjičenog da je izvršio krivično delo Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, saopšteno je iz tog tužilaštva.
N.M.S. je prethodno saslušan pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kada je izneo odbranu.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Postoje osnovi sumnje da je N.M.S. od januara do avgusta 2026. godine posedovao veliku količinu računarskih programa, računarskih šifri i sličnih podataka namenjenih za tzv. fišing i pripremanje neovlašćenih upada u računarske sisteme privrednih subjekata, među kojima su i određene banke.
Hapšenjem osumnjičenog, koje je realizovano 27. avgusta, sprečeni su novi napadi usmereni na zloupotrebe platnih kartica građana Republike Srbije i stranih državljana.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
UHAPŠEN JOVAN RADULOVIĆ JODžIR U CRNOJ GORI: Oglasila se Uprava policije
28. 08. 2026. u 12:54
GEJMERI PROTIV HAKERA: Nemački BND ima rešenje za jačanje sajber-bezbednosti
24. 08. 2026. u 21:33
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)