VJT U BEOGRADU TRAŽI PRITVOR: N. M. S. osumnjičen za pripremu fišinga i hakerskih napada

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je danas određivanje pritvora za N.M.S, osumnjičenog da je izvršio krivično delo Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka, saopšteno je iz tog tužilaštva.

VJT Beograd

N.M.S. je prethodno saslušan pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kada je izneo odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da je N.M.S. od januara do avgusta 2026. godine posedovao veliku količinu računarskih programa, računarskih šifri i sličnih podataka namenjenih za tzv. fišing i pripremanje neovlašćenih upada u računarske sisteme privrednih subjekata, među kojima su i određene banke.

Hapšenjem osumnjičenog, koje je realizovano 27. avgusta, sprečeni su novi napadi usmereni na zloupotrebe platnih kartica građana Republike Srbije i stranih državljana.

(Tanjug)

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