POŽAR U SJENIČKOM KRAJU VAN KONTROLE: Helikopteri u pripravnosti u Deliblatskoj peščari

U SRBIJI je aktivno 20 požara, a situacija je stabilnija nego prethodnih dana, dok požari na području Deliblatske peščare, na Stolovima i kod Lukova kod Vranja još nisu lokalizovani.

Foto: MUP

Zbog najave jakog vetra vatrogasci su pojačali prisustvo na ugroženim područjima, dok je požar kod sela Koznik u okolini Sjenice trenutno van kontrole.

U Deliblatskoj peščari situacija je trenutno mirna i stabilna, ali bi najavljeni jak vetar mogao ponovo da rasplamsa vatru, zbog čega su vatrogasci-spasioci pojačali prisustvo u svim naseljenim mestima.

Helikopteri u Deliblatskoj peščari su u pripravnosti, a na terenu se nalazi više od 570 ljudi koji su raspoređeni na kritična mesta. Na terenu je trenutno 529 ljudi, 171 vozilo, devet radnih mašina i ATV tri vozila, dok avion danas deluje u drugim delovima Srbije, javlja RTS.

Sve planirane pruge, odnosno proseci, širine od 30 do 150 metara su završene u dužini od gotovo 90 kilometara, a sada se samo šire na potrebnim mestima.

Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva saopštio je da je požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije te opštine, i dalje aktivan, ali da je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna.

Na teritoriji opštine nema novih žarišta, niti je došlo do ponovnog aktiviranja postojećih, dok ekipe i dalje dežuraju na terenu i 24 časa dnevno prate stanje na požarištu.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, još nisu ispunjeni uslovi za povratak stanovnika Trujinog naselja u svoje domove, saopštio je Štab za vanredne situacije opštine Bela Crkva. Na terenu je angažovano 69 vatrogasaca iz Rumunije sa 15 vozila, koji su smešteni u Beloj Crkvi.

Na planini Stolovi i dalje traje borba sa požarom koji je izbio 5. avgusta, a prema informacijama Radio-televizije Srbije, situacija je povoljnija nego prethodnih dana jer tokom noći nije bilo vetra. Na terenu je danas oko 45 vatrogasaca-spasilaca, dobrovoljnih vatrogasaca i radnika privrednog društva "Srbijašuma", sa 10 vatrogasnih vozila.

Strm i nepristupačan teren, međutim, otežava intervenciju i za sada onemogućava konačnu lokalizaciju požara.

U Lukovu kod Vranja sprečeno je širenje požara prema naseljenom mestu, ali vatra još nije lokalizovana.

Požar koji je juče u popodnevnim satima izbio u okolini sela Koznik, u sjeničkom kraju, zahvatio je oko 50 hektara zemljišta i trenutno je van kontrole.

Požar na planini Goč kod Vrnjačke Banje zahvatio je oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar.

U mestu Kaona kod Lučana požar je zahvatio više od 80 hektara i sada je pod kontrolom.

(sputnikportal.rs/rts)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari