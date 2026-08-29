POVRATAK POSLE DEVET GODINA: Frank Kesi se vratio u Atalantu!
REPREZENTATIVAC Obale Slonovače Frank Kesi novi je fudbaler Atalante, saopštio je ove subote italijanski klub.
Ovaj 29-godišnji vezista je sa "boginjom provincije" potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje.
Bivši fudbaler Barselone se vratio u Atalantu posle devet godina. Za ovaj tim je igrao tokom sezone 2016/17.
On je prethodne tri godine bio član saudijskog Al Ahlija, a prošle sezone je odigrao 42 utakmice i zabeležio 12 golova i šest asistencija.
Kesi je tokom karijere igrao još i za Ćezenu, Milan i Barselonu.
Vezni fudbaler je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu upisao četiri meča i postigao jedan gol.
Atalanta će u ponedeljak dočekati Bolonju u drugom kolu Serije A.
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