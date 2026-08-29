POVRATAK POSLE DEVET GODINA: Frank Kesi se vratio u Atalantu!

REPREZENTATIVAC Obale Slonovače Frank Kesi novi je fudbaler Atalante, saopštio je ove subote italijanski klub.

FOTO: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Ovaj 29-godišnji vezista je sa "boginjom provincije" potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje.

Bivši fudbaler Barselone se vratio u Atalantu posle devet godina. Za ovaj tim je igrao tokom sezone 2016/17.

𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒌 𝑲𝒆𝒔𝒔𝒊𝒆 🤝 𝑨𝒕𝒂𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂 𝑩𝑪 🖤💙 pic.twitter.com/giA7lM4vJd — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 29, 2026

On je prethodne tri godine bio član saudijskog Al Ahlija, a prošle sezone je odigrao 42 utakmice i zabeležio 12 golova i šest asistencija.

Kesi je tokom karijere igrao još i za Ćezenu, Milan i Barselonu.

Vezni fudbaler je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu upisao četiri meča i postigao jedan gol.

Atalanta će u ponedeljak dočekati Bolonju u drugom kolu Serije A.

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