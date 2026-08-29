Fudbal

POVRATAK POSLE DEVET GODINA: Frank Kesi se vratio u Atalantu!

Танјуг

29. 08. 2026. u 22:18

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REPREZENTATIVAC Obale Slonovače Frank Kesi novi je fudbaler Atalante, saopštio je ove subote italijanski klub.

ПОВРАТАК ПОСЛЕ ДЕВЕТ ГОДИНА: Франк Кеси се вратио у Аталанту!

FOTO: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Ovaj 29-godišnji vezista je sa "boginjom provincije" potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka saradnje.

Bivši fudbaler Barselone se vratio u Atalantu posle devet godina. Za ovaj tim je igrao tokom sezone 2016/17.

On je prethodne tri godine bio član saudijskog Al Ahlija, a prošle sezone je odigrao 42 utakmice i zabeležio 12 golova i šest asistencija. 

Kesi je tokom karijere igrao još i za Ćezenu, Milan i Barselonu.

Vezni fudbaler je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu upisao četiri meča i postigao jedan gol.

Atalanta će u ponedeljak dočekati Bolonju u drugom kolu Serije A.

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