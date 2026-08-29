Politika

"SRĐAN MILIVOJEVIĆ, 'ROĐENI' UŽIČANIN! ERO S ONOGA SVIJETA" Brnabić opasno potkopala blokadere kojih je bilo oko 200 iz cele Srbije

В.Н.

29. 08. 2026. u 21:04

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ANA Brnabić odgovorila je komentar Zorana Lutovca, koji je naveo da su "Užičani po uverenju" došli danas u Užice.

СРЂАН МИЛИВОЈЕВИЋ, РОЂЕНИ УЖИЧАНИН! ЕРО С ОНОГА СВИЈЕТА Брнабић опасно поткопала блокадере којих је било око 200 из целе Србије

TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ nr

 - Ma da, bre! Srđan Milivojević rođeni Užičanin! Ero s onoga svijeta! Od 200 blokadera na ulicama Užica danas, 150 bilo iz Beograda i Novog Sada - napisala je Brnabić na Iksu.

 
 

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