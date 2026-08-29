"SRĐAN MILIVOJEVIĆ, 'ROĐENI' UŽIČANIN! ERO S ONOGA SVIJETA" Brnabić opasno potkopala blokadere kojih je bilo oko 200 iz cele Srbije
ANA Brnabić odgovorila je komentar Zorana Lutovca, koji je naveo da su "Užičani po uverenju" došli danas u Užice.
- Ma da, bre! Srđan Milivojević rođeni Užičanin! Ero s onoga svijeta! Od 200 blokadera na ulicama Užica danas, 150 bilo iz Beograda i Novog Sada - napisala je Brnabić na Iksu.
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