Blokaderi-teroristi napali građane u Užicu zbog majica sa likom generala Mladića: Antisprska Inicijativa mladih za ljudska prava sve potvrdil

HAOS koji je izbio u Užicu pre skupa na kojem je govorio i predsednik države Aleksandar Vučić postao je tema broj jedan tajkunsko-terorističkih lažovizija.

Foto: printskrin Iks/Jedna_Srbija

Shvatajući da je obojena revolucija umrla, oni pokušavaju da je ožive novim sukobima i neredima na ulicama. Međutim, današnji incident je eklatantan primer manipulacije koju je razotkrio niko drugi do antisrpska Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR). Naime, pravi razlog napada na građane, redare, simpatizere i pristalice vladajuće stranke su markeri sa likom generala Ratka Mladića!

„Dok policija ćuti, građane na ulicama Užica biju osobe sa likom Ratka Mladića na jaknama. Razmislite o ovome kada vas sledeći put budu ubeđivali da je slavljenje zločinca patriotizam“, piše YIHR bez zrna stida i srama.

Na ovaj način oni su direktno priznali da je razlog napada na redare i aktiviste SNS-a upravo ta jakna, odnosno marker sa likom generala. Aktivisti vladajuće stranke stajali su za svojim štandovima i vršili uobičajene stranačke aktivnosti. Redari su obezbeđivali skup, što i jeste njihova dužnost. Njihov greh je to što su, poput stotina hiljada srpskih patriota ovih dana, odlučili da pošalju poruku da su „svi Srbi Ratkovi vojnici“.

Očito nervozni i besni zbog broja pristalica politike predsednika Vučića okupljenih u Užicu, blokaderi-teroristi, tj. svih njih 200-injak, krenuli su u sveopšti napad. Taj marker sa likom stradalog generala Mladića u jednom trenutku postao je kao crvena krpa za bika na koridi.

Na snimku na koji se referiše YIHRR vidi se samo poslednji deo kada blokadera-teroristu srpske patriote uče pameti. Prethodni napad na njih, koji su bili u pomenutim markerima, viđen je naknadno, jer su neki drugi nalozi, nakon antisrpske Mašine.rs, objavili i ceo snimak gde se vidi početak sukoba kod bašte kafića.

Kamenovan kamerman RTS-a iako nije nosio majicu s likom generala Mladića

Lik generala Ratka Mladića privlači blokadersko nasilje i to je jasno nakon potvrde YIHR-a, ali pitanje koje se postavlja tajkunsko-terorističkim lažovizijama, koje tvrde da nisu blokaderi-teroristi započeli sukob – ko je onda gađao kamermana RTS-a kamenčinom od najmanje jednog kilograma?

Kamerman RTS-a bio je na radnom zadatku. Nažalost nije nosio majicu sa likom srpskog generala. Međutim, svakako se našao na meti blokadera-terorista.

Kako svedoče video-snimci objavljeni na društvenim mrežama, oni su ga kamenom od najmanje jednog kilograma težine pogodili u glavu. Da li su možda i to uradili srpske patriote iz redova podrške predsednika Vučića? Laže li koza ili rog? Ili možda video-snimak koji su sami objavili?

Druga obojena revolucija u Srbiji definitivno ulazi u kritičnu fazu. Blokaderi-teroristi ne mogu da se pomire sa tim da su prilike u zemlji stabilizovane. Predsednik Vučić ima istorijsku podršku, kao i SNS, koji toliko dobro nije stajao ni pre nekoliko godina, kada nije bilo obojene revolucije. Sve to je dokaz da se većina stanovništva u smutnim vremenima okreće stabilnosti, miru, radu i suverenitetu, umesto nasilju i permanentnoj revoluciji koju nam nameću spolja.

U narednih mesec i po dana Srbiju čeka pakao blokaderskog nasilja koje neće prestajati. Smrt generala Mladića, koji je definitivno ušao u legendu i mit srpskog naroda, dodatni je podstrek blokaderima-teroristima da napadnu sve one koji jasno govore koga vole, podržavaju i koga čuvaju u srcu. Svi su Srbi problem, jer su rodoljubi. Da su izdajnici, ne bi ih napadali.