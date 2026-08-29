KREĆU PROJEKTI - TUNEL ISPOD KADINJAČE, ZDRAVSTVENI CENTAR: Miloš Pavlović razgovarao sa Užičanima (FOTO)
MILOŠ Pavlović razgovarao je danas sa Užičanima.
- Razgovor sa ljudima u Užicu mi je danas bio posebno važan. Građani najbolje znaju šta je u njihovom gradu promenjeno, ali i šta još nedostaje.
U Užice se mnogo ulagalo, a tek se očekuju ozbiljni projekti koji će promeniti ovaj kraj. Od Zdravstvenog centra u koji će biti uloženo oko 100 miliona evra, preko tunela ispod Kadinjače, autoputa koji je omogućio bolju povezanost sa ostatkom Srbije.
Važno je da ono što radimo ljudi mogu da osete u svom svakodnevnom životu. Bolji uslovi za lečenje, bezbedniji putevi i bolja povezanost znače kvalitetniji život, ali i stvaraju uslove za nove investicije i nova radna mesta.
Zato ostajemo među ljudima, slušamo šta im je potrebno i trudimo se da svaki njihov zahtev sprovedemo u delo - napisao je Miloš Pavlović na instagramu.
Objavu Miloša Pavlovića možete pogledati OVDE.
Preporučujemo
DETEKTOR LAŽI: Partner unuka crnogorskog ustaše vođa blokadera u Užicu
29. 08. 2026. u 20:18
POLICIJU I AKTIVISTE SNS NAPAO ČEKIĆEM: Uhapšen blokader manijak u Užicu (VIDEO)
29. 08. 2026. u 20:10
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)