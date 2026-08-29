KREĆU PROJEKTI - TUNEL ISPOD KADINJAČE, ZDRAVSTVENI CENTAR: Miloš Pavlović razgovarao sa Užičanima (FOTO)

MILOŠ Pavlović razgovarao je danas sa Užičanima.

Foto: Printskrin Instagram/pavmilos

- Razgovor sa ljudima u Užicu mi je danas bio posebno važan. Građani najbolje znaju šta je u njihovom gradu promenjeno, ali i šta još nedostaje.

U Užice se mnogo ulagalo, a tek se očekuju ozbiljni projekti koji će promeniti ovaj kraj. Od Zdravstvenog centra u koji će biti uloženo oko 100 miliona evra, preko tunela ispod Kadinjače, autoputa koji je omogućio bolju povezanost sa ostatkom Srbije.

Važno je da ono što radimo ljudi mogu da osete u svom svakodnevnom životu. Bolji uslovi za lečenje, bezbedniji putevi i bolja povezanost znače kvalitetniji život, ali i stvaraju uslove za nove investicije i nova radna mesta.

Zato ostajemo među ljudima, slušamo šta im je potrebno i trudimo se da svaki njihov zahtev sprovedemo u delo - napisao je Miloš Pavlović na instagramu.

Objavu Miloša Pavlovića možete pogledati OVDE.