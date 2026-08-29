DETALJI UŽASNOG ZLOČINA U VELIKOM GRADIŠTU: Ubio zeta koji je vatrogasac spasilac i njegovu ćerku (19), a onda PRESUDIO i sebi
VELIKO Gradište potresao je strašni zločin, kada je danas u krvavom piru, ubijena mlada devojka od 19 godina, kao i njen otac koji je bio vatrogasac spasilac.
Policajac B. K. koji se sumnjiči za ovaj svirepi zločin, nakon toga je izvršio samoubistvo. Oni su bili u srodstvu.
Iz porodične kuće u mirnom kraju Velikog Gradišta odjeknuli su pucnji danas oko 13:30.
Iz pištolja je B. K., inače granični policajac, pucao na svog zeta, vatrogasca spasioca, i na svoju sestričinu koja ima samo 19 godina.
I zet i sestričina su na licu mesta ubijeni.
Nakon toga, policajac je izvršio samoubistvo.
Prema našim informacijama, ovom zločinu prethodio je sukob oko neraščišćenih imovinsko-pravnih odnosa.
Na mestu zločina u ovom trenutku su i dva tužioca, zamenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dežurni tužilac.
Sve vrvi od policije.
U toku je istraga, a komšije su uznemirene.
(Telegraf.rs)
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