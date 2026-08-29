DETALJI UŽASNOG ZLOČINA U VELIKOM GRADIŠTU: Ubio zeta koji je vatrogasac spasilac i njegovu ćerku (19), a onda PRESUDIO i sebi

VELIKO Gradište potresao je strašni zločin, kada je danas u krvavom piru, ubijena mlada devojka od 19 godina, kao i njen otac koji je bio vatrogasac spasilac.

FOTO:Lj.P.

Policajac B. K. koji se sumnjiči za ovaj svirepi zločin, nakon toga je izvršio samoubistvo. Oni su bili u srodstvu.

Iz porodične kuće u mirnom kraju Velikog Gradišta odjeknuli su pucnji danas oko 13:30.

Iz pištolja je B. K., inače granični policajac, pucao na svog zeta, vatrogasca spasioca, i na svoju sestričinu koja ima samo 19 godina.

I zet i sestričina su na licu mesta ubijeni.

Nakon toga, policajac je izvršio samoubistvo.

Prema našim informacijama, ovom zločinu prethodio je sukob oko neraščišćenih imovinsko-pravnih odnosa.

Na mestu zločina u ovom trenutku su i dva tužioca, zamenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu i dežurni tužilac.

Sve vrvi od policije.

U toku je istraga, a komšije su uznemirene.

(Telegraf.rs)