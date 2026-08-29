VELIKI POŽAR U NOVOM SADU: Izgorelo nekoliko automobila (VIDEO)
VELIKI požar, koji je zahvatio najmanje četiri vozila, izbio je tokom noći između petka i subote na parkingu u Ulici Ilije Birčanina na Detelinari u Novom Sadu.
Na snimku koji je objavila Instagram stranica 192_rs vide se vozila u plamenu, dok se vatra širi na parkingu.
Prema poslednjim informacijama, dva vozila su potpuno izgorela, dok su još dva delimično oštećena.
Na terenu su bila dva vatrogasna vozila i policija, a saobraćaj u Ulici Ilije Birčanina obustavljen je zbog uviđaja.
Za sada nije poznato da li je u požaru bilo povređenih, kao ni kako je došlo do izbijanja vatre. Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon završetka uviđaja.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: Požar u Industrijskoj zoni u Novom Sadu
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