VELIKI POŽAR U NOVOM SADU: Izgorelo nekoliko automobila (VIDEO)

VELIKI požar, koji je zahvatio najmanje četiri vozila, izbio je tokom noći između petka i subote na parkingu u Ulici Ilije Birčanina na Detelinari u Novom Sadu.

Foto: Printskrin/Instagram/ 192_rs

Na snimku koji je objavila Instagram stranica 192_rs vide se vozila u plamenu, dok se vatra širi na parkingu.

Prema poslednjim informacijama, dva vozila su potpuno izgorela, dok su još dva delimično oštećena.

Na terenu su bila dva vatrogasna vozila i policija, a saobraćaj u Ulici Ilije Birčanina obustavljen je zbog uviđaja.

Za sada nije poznato da li je u požaru bilo povređenih, kao ni kako je došlo do izbijanja vatre. Više informacija trebalo bi da bude poznato nakon završetka uviđaja.

(Telegraf)

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