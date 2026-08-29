Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BEOGRADU: Mladić teško povređen u udesu u Vojvode Stepe

V.N.

29. 08. 2026. u 07:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MLADIĆ (21) teško je povređen u nesreći koja se u noći između petka i subote dogodila u Beogradu, u Ulici Vojvode Stepe.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У БЕОГРАДУ: Младић тешко повређен у удесу у Војводе Степе

Foto: Freepik/ wavebreakmedia_micro

Nesreća se dogodila oko 2.20 časova, u blizini Saobraćajnog fakulteta.

Mladić je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, naveli su iz Hitne pomoći.

Prema prvim informacijama, došlo je do sudara dva vozila, nakon čega je jedno vozilo udarilo u banderu.

Kako navode iz Hitne pomoći za RTS, tokom noći su se javljali najviše hronični pacijenti, a polovinom noći dobili su sve više poziva od osoba koje imaju poteškoća sa disanjem.

(Telegraf)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PONOVO DOJAVE O BOMBAMA U BEOGRADU: Tužilaštvo traži IP adresu
Zločin

0 0

PONOVO DOJAVE O BOMBAMA U BEOGRADU: Tužilaštvo traži IP adresu

Povodom poruke koja je danas upućena na veći broj email adresa državnih organa i medija, a u kojoj se preti aktiviranjem navodno postavljenih bombi na nekoliko lokacija u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je zahtev Upravi za tehniku MUP RS da se hitno obrati kompaniji „Google“ radi pribavljanja IP adrese korisnika naloga sa kojeg je upućena preteća poruka.

28. 08. 2026. u 16:48

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija