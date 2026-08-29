TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BEOGRADU: Mladić teško povređen u udesu u Vojvode Stepe

MLADIĆ (21) teško je povređen u nesreći koja se u noći između petka i subote dogodila u Beogradu, u Ulici Vojvode Stepe.

Foto: Freepik/ wavebreakmedia_micro

Nesreća se dogodila oko 2.20 časova, u blizini Saobraćajnog fakulteta.

Mladić je sa teškim povredama hitno prevezen u Urgentni centar, naveli su iz Hitne pomoći.

Prema prvim informacijama, došlo je do sudara dva vozila, nakon čega je jedno vozilo udarilo u banderu.

Kako navode iz Hitne pomoći za RTS, tokom noći su se javljali najviše hronični pacijenti, a polovinom noći dobili su sve više poziva od osoba koje imaju poteškoća sa disanjem.

(Telegraf)