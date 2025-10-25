OTAC I SINOVI PRETUKLI KOMŠIJU ZBOG PARKINGA: Totalni karambol u Rakovici
NEVEROVATAN incident dogodio se danas u Rakovici kada je policija privela oca i dva sina.
Kako prenose mediji, oni su se posvađali sa komšijom M. Đ. i pretukli ga i to zbog parking mesta!
Otac i sinovi su bili toliko besni da su čak razbili ulazna vrata zgrade od udaraca.
Komšija ima povrede, sada se oporavlja.
(Telegraf)
