OTAC I SINOVI PRETUKLI KOMŠIJU ZBOG PARKINGA: Totalni karambol u Rakovici

25. 10. 2025. u 15:34

NEVEROVATAN incident dogodio se danas u Rakovici kada je policija privela oca i dva sina.

Kako prenose mediji, oni su se posvađali sa komšijom M. Đ. i pretukli ga i to zbog parking mesta!

Otac i sinovi su bili toliko besni da su čak razbili ulazna vrata zgrade od udaraca.

Komšija ima povrede, sada se oporavlja.

