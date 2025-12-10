UGAŠENA PORODICA: Umrla i majka bebe koja je poginula sa ocem u sudaru na Milošu Velikom
DARINKA V. (23) preminula je danas u bolnici posle 12 dana lavovske borbe za život. Ona je teško povređena u udesu koji se desio u ranim jutarnjim satima kod skretanja za Obrenovac na Milošu Velikom. U tom stravičnom sudaru audija u kom je bila sa detetom i suprugom Sretenom J., beba od 14 meseci je poginula na licu mesta, a otac je ubrzo preminuo u bolnici.
Naime, beba stara 14 meseci i njen otac Sreten J. poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na delu kod mosta preko Save u smeru ka Čačku. Do sudara je došlo kada su se putnički automobil audi A6 u kom je bio Sreten sa suprugom Darinkom i bebicom, i autobus direktno sudarili. Beba je stradala na licu mesta, dok je majka bebe zadobila teške povrede.
Sreten je prevezen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo.
Prema saznanjima, vraćali su se sa proslave u Beogradu kada je došlo do sudara njegovog automobila i autobusa kojim je upravljao vozač iz Šri Lanke.
(Telegraf)
Preporučujemo
EVO ŠTA JE PRETHODILO PUCNjAVI NA VRAČARU: Poznato stanje ranjenog vlasnika kafića (FOTO)
10. 12. 2025. u 14:53
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)