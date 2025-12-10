Nesreće

UGAŠENA PORODICA: Umrla i majka bebe koja je poginula sa ocem u sudaru na Milošu Velikom

В.Н.

10. 12. 2025. u 14:29

DARINKA V. (23) preminula je danas u bolnici posle 12 dana lavovske borbe za život. Ona je teško povređena u udesu koji se desio u ranim jutarnjim satima kod skretanja za Obrenovac na Milošu Velikom. U tom stravičnom sudaru audija u kom je bila sa detetom i suprugom Sretenom J., beba od 14 meseci je poginula na licu mesta, a otac je ubrzo preminuo u bolnici.

Foto: Facebook

Naime, beba stara 14 meseci i njen otac Sreten J. poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na delu kod mosta preko Save u smeru ka Čačku. Do sudara je došlo kada su se putnički automobil audi A6 u kom je bio Sreten sa suprugom Darinkom i bebicom,  i autobus direktno sudarili. Beba je stradala na licu mesta, dok je majka bebe zadobila teške povrede.

Sreten je prevezen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Prema saznanjima, vraćali su se sa proslave u Beogradu kada je došlo do sudara njegovog automobila i autobusa kojim je upravljao vozač iz Šri Lanke.

(Telegraf)

