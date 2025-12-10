"NAPADAČ JUČE SEDEO U KAFIĆU" Očevici pucnjave na Vračaru izneli detalje - "Bio je maskiran" (FOTO)
U BEOGRADSKOM naselju Vračar došlo je do pucnjave u kafiću.
Kako nezvanično saznajemo, upucan je vlasnik kafića.
Muškarac je upucan u nogu, a njega je sa mesta pucnjave odvezla hitna pomoć.
Reporter "Novosti" se nalazi na mestu pucnjave, a uspaničeni očevici su opisali čitavu dramu.
- Došao je, javio mi se. Sedela sam sa druge strane. Sedeo je kod šanka, gde je upucan. Napadač je bio maskiran, imao je kapu, zelenu maramu i zelenu jaknu. Pucano mu je u jednu nogu druga noga mu je samo zahvaćena. Videli smo istog maskiranog čoveka i juče, sedeo je u kafiću - rekao je za "Novosti" očevidac.
U toku je akcija "Vihor".
BONUS VIDEO:
Pucnjava Vračar2
Preporučujemo
PRVE SLIKE SA MESTA PUCNjAVE NA VRAČARU: Upucan vlasnik kafića (FOTO)
10. 12. 2025. u 12:54
PUCNjAVA NA VRAČARU: Ranjen muškarac - u toku akcija "Vihor"
10. 12. 2025. u 12:33
PUCNjAVA NA DRŽAVNOM UNIVERZITETU KENTAKI: Upucane dve osobe, koledž hitno zatvoren (FOTO)
09. 12. 2025. u 22:41
OSVANUO SNIMAK PUCNjAVE U OSLU: Mladić uleteo sa sačmarom, pa pozvao policiju (VIDEO)
08. 12. 2025. u 12:50
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)