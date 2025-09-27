HOROR KOD DESPOTOVCA: Tela bračnog para pronađena u kući, sumnja se na dvostruko ubistvo
TELA starijeg bračnog para pronađena su u kući u jednom selu kraj Despotovca, saznaje Kurir.
Sumnja se na dvostruko ubistvo.
Uviđaj rade policija i više javno tužilaštvo u Jagodini.
Preporučujemo
JEDNA OSOBA POGINULA: Teška nesreća na putu Užice- Požega
27. 09. 2025. u 09:07
U ČETIRI UDESA TROJE POVREĐENO: Hitna pomoć imala pune ruke posla na javnim mestima
27. 09. 2025. u 07:23
PUTIN IMA PREDLOG ZA KRAJ RATA, PODRŽAVA GA I AMERIKA! Oglasio se Lukašenko posle sastanka sa ruskim predsednikom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi da će Kremlj uskoro izaći sa „vrlo dobrim predlogom“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako tvrdi, u velikoj meri podržavaju i Sjedinjene Države.
26. 09. 2025. u 20:19
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)