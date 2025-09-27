Zločin

HOROR KOD DESPOTOVCA: Tela bračnog para pronađena u kući, sumnja se na dvostruko ubistvo

В.Н.

27. 09. 2025. u 10:00

TELA starijeg bračnog para pronađena su u kući u jednom selu kraj Despotovca, saznaje Kurir.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Sumnja se na dvostruko ubistvo.

Uviđaj rade policija i više javno tužilaštvo u Jagodini.

