U TREĆEM osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je danas osumnjičeni S. S. (43), navijač jedne beogradske grupe, a zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje pravde iz člana 336b Krivičnog zakonika, koji je negirao izvršenje krivičnog dela.

Foto: S. J. M.

Sumnja se da je S. S. 31. jula 2026. godine, ispred zgrade Trećeg osnovnog suda u Beogradu, pokušao da utiče na oštećenog advokata D. C. da promeni iskaz koji je prethodno dao u postupku pred ovim tužilaštvom.

Nakon saslušanja, Tužilaštvo je predložilo Trećem osnovnom sudu u Beogradu da osumnjičenom S. S. odredi pritvor.