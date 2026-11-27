NA groblju u Starom Selu danas je sahranjen Andrija Filić (23) tragično nastradao od strujnog udara.

Foto: Društvene mreže

Andrija je mlađi brat Stefana Filića, koji je pretučen nasmrt pre šest godina u nameri da odbrani Andriju od nasilnika.

Opelo je održano u podne porodičnom domu roditelja Nenada i Ljubinke Filić u Velikoj Plani.

Andrija je iza sebe je ostavio trudnu partnerku Teodoru s kojom je čekao sina.

„ Gospode, zar ti je malo bilo jedan!“- napisala je na dan sahrane potresan status tetka nastradalog Andrije i ubijenog Stefana.

Stefan Filić (18) maturant škole „ Vuk Karadžić“ ubijen je 2. februara 2020 godina kada je pokušao da zaštiti Andriju koji je tada bio maloletan, pa ga je napala grupa mladića. Dobio je udarac od kojeg je završio na asfaltu, a onda i udarac nogom u glavu koji će, ispostaviće se, biti koban. Preminuo je sutradan u bolnici ne budeći se iz kome.

Na profilu majke Ljubinske Filić 7. novembra manje od dvadeset dana pre Andrijine pogibije, uz Stefanovu sliku stoji objava koja para dušu:

Vreme prolazi, ali moja bol ne prolazi. Ti nisi samo uspomena, ti si moj sin, moja ljubav, deo mene koji će zauvek nedostajati. Počivaj u miru, anđele moj. Majka te voli isto, danas, sutra i zauvek.