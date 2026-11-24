ZALATANOVIĆ NIJE BIO U AFEKTU STRAHA: Suđenje za ubistvo Ranka Radoševića, postupak protiv okrivljenog Vučetića razdvojen
NA suđenju Luki Vučetiću i Stefanu Zlatanoviću optuženim za teško ubistvo Ranka Radoševića 9. marta 2023. godine na benzinskoj pumpi u Rušnju u Beogradu u Višem sudu je dans razdvojen postupak protiv Vučetića.
On je ponovo angažovao novog advokata, kojem je danas potpisano punomoćje da ga brani, pa je tražio odlaganje da bi se uputio u sadržaj spisa. Vučetić je inače na prošlom pretresu započeo iznošenje odbrane, ali je suđenje vrlo brzo prekinuto i odloženo, a je danas trebalo da nastavi.
Pošto je na pretresu trebalo da bude ispitan veštak psihijatar Svetislav Mišković, koji je veštačio Zlatanovića, on i njegov branilac su tražili da se pretres održi, i ne odlaže, jer se to ionako ne tiče Vučetića. Zbog toga je sud razdvojio popstupak, pa bi na sledećem suđenju u januaru trebalo da bude opet spojen.
Mišković je u svom nalazu utvrdio da je kod Zlatanovića uračunljivost bila smanjena, ali ne bitno. Naveo je da kod njega postoji emocionalna nestabilnost sa sniženom tolerancijom na frustraciju i oslabljenom kontrolom impulsa.
Odgovarajući na pitanja branioca Aleksandra Popivode kako okrivljeni reaguje na pretnje, apropo tvrdnje Zlatanovića u odbrani da mu je Radošević pretio, veštak je rekao da odlike strukture njegove ličnosti ne izlaze iz okvira normalnosti, nemaju poseban poremećajni značaj, ali mogu da odrede nepromišljeno, neodmereno i impulsivno ponašanje u visokostresnim situacijama poput pretnji.
Kako je veštak Mišković objasnio on je analizirao kod Zlatanovića i preddeliktni period i u njemu je bilo stanja napetosti, zabrinutosti i straha.
- U vreme događaja strah je bio intenziviran, što je uticalo na voljnu kontrolu i rasuđivanje, pa su njegova shvatanja i ponašanja bila smanjena do bitnog, ali ne i bitno. Nisam našao psihopatološke pokazatelje, koji bi ukazivali na postojanje afekta straha tog intenziteta, koji bi doveo do suženja svesti i smanjene uračunljivosti - rekao je veštak i više nije bilo pitanja.
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