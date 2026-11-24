ZAPALIO "PORŠE" NA VOŽDOVCU: Po nalogu Drugog OJT u Beogradu, uhapšen B.J. (25) zbog ugrožavanja sigurnosti
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, u saradnji sa Upravom za tehniku, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su B. J. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
On se sumnjiči da je 6. oktobra oko 2,30 časova, na Voždovcu, zapalio automobil marke „porše“.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
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