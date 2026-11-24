U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je J. J. (45) zbog postojanja osnova sumnje da je 22. novembra 2026. godine u garaži tržnog centra “Galerija“ pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju pokušao da liši života oštećenu S. E.

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Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, a tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Postoje osnovi sumnje da je J. J. najpre došao u garažu, pa je svoje vozilo parkirao na dva parking mesta pored vozila oštećene, sačekao da napusti vozilo, a potom krenuo za njom kroz tržni centar. Nakon što se oštećena oko 15:30 vratila u garažu sa drugaricom, J.J. se uputio ka njenom vozilu u koje je ušla na mesto vozača, a drugarica na mesto suvozača, pa je prišao vratima suvozača i otvorio ih, držeći ruku u predelu kaputa i simuliraući da ima oružje. Kada je oštećena pokušala da napusti vozilo i zatraži pomoć, osumnjičeni je držeći kuhinjski nož u levoj ruci i plastični pištolj u desnoj ruci, ušao u prostor vozila, pa ga je oštećena uhvatila za desnu ruku, usled čega mu je ispao plastični pištolj, pa je prebacio nož u desnu ruku i oštećenoj zadao ubod u predelu leđa. Ona je pala na zemlju, a potom joj je J.J. istim nožem zadao ubod i u predelu stomaka, nanevši joj teške telesne povrede - navelo je u saopštenju VJT.

Dalje kažu da se sumnja da bi J.J. nastavio da preduzima radnje kako bi S. E. lišio života, ali u tome nije uspeo usled intervencije osoba, koja su se zatekla u neposrednoj blizini, odnosno M. M, koji je pritrčao i odgurnuo osumnjičenog od oštećene, nakon čega su obojica pali na zemlju.

- Međutim, J.J. je nastojao da ponovo dođe do oružja i nastavi sa napadom, ali je M. M. uspeo da ga savlada i udalji od oštećene, a potom, dok je osumničeni pokušavao da dođe do plastičnog pištolja, M. M. mu je oduzeo nož, pri čemu je prilikom njihovog međusobnog guranja i otimanja zadobio posekotinu levog palca. U međuvremenu su i drugi ljudi, koji su se zatekla na mestu događaja, pritekli u pomoć i zajedno sa M. M. uspela da osumnjičenog savladaju i stave pod kontrolu, s obzirom da je i dalje bio agresivan i pokazivao nameru da ponovo napadne oštećenu i povredi je - naveli su iz tužilaštva.