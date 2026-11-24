VLADAN Anđelković, kojem se sudi u Višem sudu u Beogradu zbog optužbi da je pokušao da ubije Milana Bogdanovića 22. oktobra prošle godine na platou ispred Narodne Skupštine, a potom zapalio beli šator tu postavljen u takozvanom "ćacilendu", izneo je danas u sudu vrlo šturu odbranu.

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On je rekao da se ne oseća dobro, jer štrajkuje glađu u pritvoru, ali da može kratko da govori. Naveo je da je nekada radio u državnoj bezbednosti i da je kao inspektor poslednji zadatak imao 1992. godine, kada je u Erdutu obezbeđivao predsednika Republike Srpske Krajine, pa je tako tamo upoznao i Arkana.

- Suština ovoga je da se razumem u oružje, da imam tri pištolja i da sam tog dana prošle godine poneo najgori pištolj. Nisam hteo nikoga da ubijem, ili povredim. Cilj mi je bio samo da dođem do šatora - kazao je u sudnici Anđelković.

Rekao je još da je teško bolestan i da mu je žao zbog svega.

Posle njega iskaz je dao Milan Bogdanović, koji je ispričao da je tog dana bio u prvom šatoru i čuo da se neko kreće u šatoru pored, gde su držali namirnice.

- Izašao sam da vidim ko je i kada sam došao do ulaza i pomerio zastor video sam ga unutra iza stolova kako čuči. Video sam mu glavu i hteo da ga pitam šta radi tu. Tada je u deliću sekunde odjeknuo prasak. Video sam bljesak. Ranio me je. Onda je ustao i ciljao pištoljem prema meni, pa sam se bacio u stranu, jer sam video da će opet da puca. Tada sam čuo još tri, četiri pucnja. Onda je i šator počeo da gori. Izvukao sam se nekih pet, šest metara do neke plastike i tu se zaklonio. Tražio sam pomoć i čuo još desetak pucnjeva u šatoru. Dok sam ležao u zaklonu video sam ga kada baca pištolj - ispričao je Bogdanović.

On je naveo da su mu tu prišli policajci, stavili ga na neku ležaljku i odvukli. Odgovarajući na pitanja rekao je i da je bukvalno pre mesec dana uspeo da se pridigne iz kreveta, da još ima bolove, da teško hoda i ne može da sedi i stoji kako treba.

Pošto je Anđelković optužen i za izazivanje opšte opasnosti zbog paljenja šatora, u ovom procesu su oštećeni i Tomislav Stojković i Nikola Petrović, koji su tada bili tu. Oni su svedočili juče u sudu, pa je Petrović ispričao da je sedeo sa Bogdanovićem u prvom šatoru i kuvao kafu.

- Čuo sam da je neko u šatoru pored i Milan je otišao da vidi ko je. Koji sekund posle sam i ja izašao i u tom momentu sam video da Milan pada. Bacio se unazad. Ustao je, držao se za nogu i doskakutao do mene. Čula su se tri pucnja. Nisam ni znao da je pogođen, dok nisam video da šepa. Čulo se da neko puca iz šatora, a odmah je i ovaj naš prvi šator planuo. Kada je video šta se dešava prišao nam je i Toma i od neke ležaljke samo improvizovali nosila i sa policijom izneli Milana - kazao je Petrović.

Svedok Tomislav Stojković je ispričao da je stajao ispred šatora desetak metara odaljen od Milana i video je kada je čovek, koji je pucao posle, ušao u šator, noseći u desnoj ruci trobicu i začudio se ko li je.

- Mislio sam da neko hoće da uzme voće, koje smo unutra držali. Milan je izašao iz prvog šatora i rekao mu nešto, a ovaj je zapucao. Milan je pao, pa ustao i skakutao ka meni. Krenuo sam ka njemu, ali su se čula još dva pucnja i policajac mi je rekao - "ne". Milan je doskakutao do mene, pao i počeo da viče za pomoć. Okrivljenog sam video kako četvoronoške izlazi iz šatora i tu mu je prišla policija. Požar u šatoru sam video dok je povređeni Milan prilazio - kazao je Stojković.

Suđenje u ovom predmetu će se nastaviti krajem januara.