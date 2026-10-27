HICE ISPALIO DRAKULA? Počinje suđenje za ubistvo Popa i Kostura i pokušaj likvidacije Alibega

U SPECIJALNOM sudu u Beogradu danas će biti održano pripremno ročište kriminalnoj grupi "vračarci", kojoj se na teret stavlja ubistva Vladimira Popovića Popa i Vladimira Kostića Kostura i pokušaj likvidacije Nenada Alajbegovića Alibega.

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Ovo je treći sudski postupak protiv ove beogradske mafijaške ekipe.

U Naredbi za sprovođenje istrage protiv "Vračaraca 3", tužilaštvo navodi da je Marko Drakula osumnjičen da je direktni izvršilac ubistva Popovića, 1. decembra 2018. u njegovom kafiću na Zvezdari. Ova likvidacija dogodila se u jeku rata izameđu "škaljarskog" i "kavačkog" klana. Likvidaciju je, kako tvrdi tužilaštvo, naredio vođa "vračaraca", grupe bliske "kavačkom klanu", Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara.

Zadatak da ubiju Popovića dobili su, piše u naredbi o sprovođenju istrage, Drakula i Aleksa Petrović, koji su naoružani ušetali u kafić. U Popovića, koji je sedeo za šankom, pucali su šest puta, a jedan metak pogodio je i čoveka koji je sedeo za stolom pored. Posle pucnjave, oni su izašli iz kafića, a za njima je krenuo i Popović. Oborio je Petrovića, a zatim potrčao za Drakulom, koji je u njega ispalio još devet metaka i ubio ga.

Druga žrtva, Vladimir Kostić Kostur, ubijena je 24. juna 2020. u Rakovici. Njemu su maskirani napadači prišli s leđa tokom noći, dok je ulazio u zgradu gde mu živi devojka i zapucali. Posle 18 dana je preminuo.

Grupa se tereti i za seriju pokušaja ubistva Nenada Alajbegovića Alibega, ali srećom, bezuspešnih. JTOK smatra da je njegovu smrt naručio Uroš Piperski, jedan od navodnih vođa "vračaraca". Osim za likvidacije, grupa je osumnjičena i za paljenje kafića i bacanje bombi.