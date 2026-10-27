RAMA PORUČIO DEMONSTRANTIMA: Vlade se menjaju na izborima, a ne Molotovljevim koktelima

ALBANSKI premijer je odbacio zahteve demonstranata za ostavku, poručivši da je spreman da razgovara o njihovim problemima, ali ne i da popusti pred nasiljem. Za nerede tokom protesta optužio je grupe povezane sa Antifom.

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Uprkos protestima studenata albanski premijer Edi Rama, kazao je da neće podneti ostavku. On je ocenio da su njihove zabrinutosti opravdane, ali je osudio nasilje tokom demonstracija, ističući da se vlade u demokratskom sistemu menjaju na izborima.

U intervjuu za grčki list "Katimerini", Rama je rekao da probleme na koje studenti ukazuju, a to su bolji uslovi u obrazovanju, borba protiv korupcije i smanjenje troškova života, treba rešavati konkretnim merama.

"U demokratiji se vlade menjaju na izborima, a ne Molotovljevim koktelima. Albanski narod nam je prošle godine dao jasan mandat i nameravam da ga sprovedem", izjavio je Rama odgovarajući na pitanje da li će podneti ostavku.

Albanski premijer priznao je da problemi koje studenti ističu zahtevaju konkretna rešenja, navodeći obrazovanje, troškove života i nedostatak mogućnosti za mlade. Prema njegovim rečima, budžet za 2027. godinu, koji bi uskoro trebalo da bude predstavljen, uključuje dodatne mere podrške porodicama, javnim službama i studentima.

Rama je naveo da je pozvao studente i univerzitetske profesore na otvoren dijalog i da je spreman da razmotri njihove predloge, uključujući i one koji dolaze od najžešćih kritičara njegove vlade. Ipak, napravio je razliku između studenata koji zahtevaju bolju budućnost i maskiranih grupa koje, kako tvrdi, pribegavaju nasilju tokom protesta.

Albanski premijer je tvrdio da se među tim grupama nalaze i pojedinci povezani sa pokretom Antifa, optužujući ih za bacanje Molotovljevih koktela, napade na javne zgrade i uništavanje privatne imovine.

Rama je istakao da je borba protiv korupcije odgovornost pravosudnih institucija, a ne onih koji pribegavaju nasilju.

Odgovarajući na zahteve za ostavku, Rama je rekao da svako ima pravo da traži njegov odlazak, ali da niko ne može da mu ga nametne silom.

"Moja dužnost je da saslušam opravdane pritužbe, zaštitim prava građana i nastavim rad na integraciji Albanije u Evropsku uniju", rekao je i dodao da neće odustati od te odgovornosti samo zato što manjina veruje da je paljenje zemlje najkraći put do vlasti.

Protesti predvođeni studentima održavani su tokom oktobra u Tirani i drugim albanskim gradovima. Demonstranti su zahtevali Raminu ostavku, dok su pojedini skupovi bili praćeni sukobima sa policijom, uništavanjem imovine i upotrebom suzavca i vodenih topova od strane policijskih snaga.

Albanski premijer je i jutros ispred zgrade vlade postavio pozivnice za dijalog.