UZBEKISTANCIMA UZETI PASOŠI I TERANI NA RAD NA GRADILIŠTU: Istraga protiv Novopazarca za trgovinu ljudima

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ispitan je oštećeni, držaljanin Uzbekistana U.K. u okviru istrage koja je pokrenuta protiv Nedžada Š. (35) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, tako što je od februara do septembra 2026. godine radno eksploatisao U.K. i F.A.

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Ispitivanje oštećenog obavljeno je u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prisustvu predstavnika Međunarodne organizacije za migracije (IOM) koja je deo sistema Ujedinjenih nacija, kao i organizacije ASTRA i Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, koje žrtvama trgovine ljudima pružaju pomoć i podršku.

Ispitivanje drugog oštećenog biće obavljeno u naredim danima.

- Istragu protiv osumnjičenog pokrenulo je Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru, nakon što su 18. septembra ove godine u tom gradu kod osumnjičenog pronađene putne isprave oštećenih, koje im je oduzeo kako bi ih držao u položaju zavisnosti u cilju njihove radne eksploatacije. S obzirom da su radnje izvršenja krivičnog dela preduzete na teritoriji Zemuna, Više javno tužilaštvo u Beogradu je nastavilo dalje postupanje u predmetu - naveli su iz VJT.

Osumnjičeni Nedžad Š. se nalazi u pritvoru koji mu je određen da ne bi uticao na svedoke i oštećene, da ne bi ponovio krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage Nedžadu Š. se na teret stavlja krivično delo trgovina ljudima, za koje je zaprećena kazna zatvora od 3 do 12 godina.

- Postoje osnovi sumnje da je Nedžad Š. od 9. februara 2026. godine do 18. septembra 2026. godine, u Zemunu, kao vlasnik i direktor privrednog društva "Elements tim" sa sedištem u Novom Pazaru, zloupotrebom odnosa zavisnosti držao dvojicu oštećenih državljana Uzbekistana u cilju eksploatacije njihovog rada i prinudnog rada na gradilištu u Novoj Pazovi, zadržavajući njihove putne isprave. Osumnjičeni je znao da su F. A. i U. K. u potrazi za zaposlenjem i ostvarivanjem prihoda za ličnu i egzistenciju svojih porodica, te da od njega zavise u pogledu obezbeđivanja zaposlenja i regulisanja radno-pravnog statusa u Srbiji, pa je to iskoristio. Nakon što su F. A. i U. K. već dobili uredne radne vize za rad i došli iz Uzbekistana, Nedžad Š. ih je najpre sa ostalim radnicima 9. februara 2026. godine smestio u kuću u Ugrinovcima, koju je zakupljivao za kolektivni smeštaj za radnike, pa je iste noći zahtevao da mu predaju svoje pasoše, kako bih ih navodno sačuvao od krađe, što su oni i učinili, verujući da će ih koristiti isključivo u tu svrhu - navode u VJT.

Kako kažu dalje pošto nije ispoštovao ugovorene uslove u pogledu roka isplate i iznosa plate, oštećeni su više puta zahtevali da im vrati putne isprave, što je on odbijao, te uslovljavao, navodeći da im ih neće vratiti sve dok ne budu završili poslove koje on od njih traži.

- Na taj način ih je doveo u položaj zavisnosti od svoje volje, ograničio njihovu mogućnost da slobodno raspolažu svojim putnim ispravama i koriste ih radi putovanja, te ih je držao u cilju eksploatisanja njihovog rada i prinudnog rada. Usled takvog položaja oštećeni su bili prinuđeni da protiv svoje volje rade građevinske poslove na gradilištu u Novoj Pazovi, sve do avgusta 2026. godine kada su napustili gradilište i slučaj prijavili ambasadi Uzbekistana u Mađarskoj, da bi i nakon toga Nedžad Š, koristeći postojeći odnos zavisnosti i posedovanje njihovih putnih isprava, insistirao da se vrate na gradilište i nastave sa radom. Pri tome je vraćanje putnih isprava uslovljavao obavezom da nastave da rade, kako bi mu isplatili određeni novčani dug koji su oštećeni navodno imali prema njemu. Međutim, 18. septembra 2026. godine prilikom pretresa stana, poslovnih prostorija i vozila od strane policijskih službenika iz Novog Pazara, kod Nedžada Š. je pronađeno ukupno 10 pasoša i to osam državljana Uzbekistana, među kojima su bile i putne isprave oštećenih F. A. i U. K. i dve putne isprave državljana Bangladeša, nakon čega je uhapšen - navode u VJT.

